国际奥委会今说如果彭帅自己提要求调查受性侵：会支持

国际奥委会主席巴赫周四表示，如果中国网球运动员彭帅要求对她与一名中国前领导人强迫性行为的指控进行调查，国际奥委会将支持她。

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据法新社今天自北京报道说，国际奥委会主席托马斯-巴赫周四表示，“如果彭帅想要（对指控）进行调查，我们当然会支持她，但这必须是她自己的决定，这是她的生活，这是她的指控。”

巴赫在2022年奥运会开幕式前夕的一个新闻发布会上说：“我们已经有了指控信息，但我们也听到了撤销这些指控的消息。”

据国际奥委会主席还确认，巴赫将会见彭帅这位网球运动员，但没有说明具体日期，彭帅据信将进入2022年奥运会（2月4日至20日）的封闭场所。所有与会者（运动员、教练员、媒体或代表团领导人）都将受封闭限制。

巴赫还说，“这不仅仅是尊重的表现，也是一种需要，需要尊重彭帅，听彭帅自己说话，了解她如何看待这种局面，她想如何生活。” 巴赫补充说：“这就是我们正试图一步步找出真相。”

据国际奥委会主席坚持说："我们将继续我们的谈话，当我们见面时，我们将更好地了解彭帅的身体和精神状况。" 巴赫已经通过视频会议与彭帅交谈。据巴赫说，“这些（视频电话会议）不能取代面对面的会面。” 巴赫说：“从彭帅告诉我们的情况来看，我们知道她住在北京，彭帅说她有充分的行动自由，并与她的家人和朋友共度时光。”

法新社说，11月初，彭帅曾指控一位中国前领导人在持续数年的关系中强迫她发生性关系。随后这位前世界头号双打选手从社交网站上消失了，引起了网球和体育界的关注。彭帅曾通过视频会议与巴赫交谈。此后，虽然彭帅这名球员出现在体育赛事的视频中，但这并没有消除外界对彭帅是否有完全自由行动的担忧。