圣火传递手争议 印度决定杯葛北京冬奥开闭幕

中国与印度再生摩擦，这次是在北京冬季奥林匹克运动会。印度对于中国安排曾参与边界冲突的军官传递圣火感到“遗憾”，决定不派外交官出席冬奥开幕和闭幕仪式。

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北京冬奥圣火接力2日开跑，由短道速滑选手王濛担任第一棒，第二棒是被中共中央军事委员会授予“卫国戍边英雄团长”称号的祁发宝。

中国与印度于2020年6月在两国边境一带的加勒万河谷（Galwan Valley）发生流血冲突，当时任解放军边防团团长的祁发宝身受重伤，获得表扬。

祁发宝担任冬奥圣火传递手的消息，引起印度媒体广泛报导，分析人士普遍认为这是针对印度的心理战。

面对提问，印度外交部发言人巴奇（Arindam Bagchi）3日在例行记者会上回应：“中国选择将奥运会政治化之举，令人遗憾。”

巴奇说，印度驻北京外交使节将不会出席冬奥开幕和闭幕仪式。

在此之前，印度并未追随美国等多个民主国家的脚步，对北京冬奥进行外交抵制；印度去年11月在一份与俄、中、印三国外交部长联合公报中，表态支持北京主办冬季奥运和冬季帕运。

如今，新德里不派官方代表参加开幕与闭幕仪式的决定，已形同杯葛。

印度有一名滑雪选手参加北京冬奥。

另方面，中国在加勒万谷冲突的死伤人数，3日也再次成为印度媒体报导的热点。

印度军方先前声称有20人在事件中丧生，但中方则未曾公布完整死伤数字，仅以追授荣誉称号的方式，间接承认有4名官兵阵亡。

多家印度媒体3日引述澳洲报纸The Klaxon说，解放军至少有38人在加勒万河谷冲突期间因摸黑过河而跌入零度冰水之中丧生。