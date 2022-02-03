科技抗中 欧美联合行动

据英国《金融时报》报导，为反制中共在科技等领域日益扩大的影响力，欧盟2月1日公布新战略草案，将与美国同心协力紧急开发重要技术和环境挑战的新标准。

广告 继续浏览后续

根据这份新战略草案，欧美也计划使用共同资源，确保新创公司知悉即将制定的标准，同时依赖专家来预测未来的技术发展。欧盟和美国也将透过美欧贸易和技术委员会（TTC）定期开会，解决双方合作如何运作的细节。

近年来，因中共积极游说国际电信联盟（ITU）、国际电工委员会（IEC）等重要技术标准设立机构，让欧盟和美国愈加担心，中共的行动将使其企业获得竞争优势。

欧盟主管竞争事务的执委维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，中方稍早前重新定义网络的基本标准，让中共国有网络服务供应商对使用者如何搜寻网络拥有更大的控制权，是北京当局在关键技术标准上带头与西方政府及其科技公司唱反调的案例。

因此，针对中共带来的挑战，维斯塔哲强调，欧盟希望尽速执行这项刚公布的新战略。

另外，就在新战略草案公布的当日，美国十六名跨党派前高层国家安全官员联名发信，呼吁民主、共和两党国会领袖尽速通过制衡中国竞争「至关重要」的资助科技发展等相关法案，以确保美国在微电子学的领导地位。