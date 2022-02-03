美国因国家安全担忧而撤销了中国联通美洲214牌照

美国联邦通信委员会(FCC)1月下旬投票决定撤销中国联通美国分公司在美国运营的授权，理由是国家安全担忧。中国联通集团周四表示，美国联邦通信委员会在未列出具体事实，未经过正当程序的情况下就做出撤销联通美洲公司214牌照的决定，联通美洲公司将积极维护公司和客户的合法正当权益。

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据路透社今天报道说，针对美洲公司被美国撤销214牌照，中国联通回应称将积极维护合法正当权益。根据联通官网发布的声明并称，中国联通（美洲）运营有限公司一直以来按照美国法律法规经营，在过去20年来，为客户提供全球综合电信服务和解决方案，成为客户信赖的合作伙伴；联通集团将密切关注事态发展。

路透社说，所谓214牌照，是指根据美国通信法第214条规定，取得FCC颁发的国际电信业务授权。

中国工信部官网稍早亦刊登声明称，美FCC在未列出具体违规事实的情况下撤销中国联通美洲公司214牌照，是进一步泛化国家安全、滥用国家力量对中国企业进行的无理打压，严重破坏了美国营商环境，损害了中国企业和包括美国用户在内的全球消费者的正当权益。

中国工信部声明还指出，美方应撤回对中国企业不公正的决定，停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法，为中国企业在美投资发展营造公平、公正、无歧视的环境。

路透社说，美国联邦通信委员会(FCC)是在1月下旬投票决定撤销中国联通美国分公司在美国运营的授权，理由是国家安全担忧。