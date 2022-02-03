《赫芬顿邮报》：2022年北京奥运如何成为中国的陷阱

2022年北京冬奥会将于2月4日晚正式开幕式。《赫芬顿邮报》在开幕前一天发表题为“北京冬奥如何对中国来说成为陷阱”的文章。文章表示：此次冬奥之后，中国将成为即举办过夏季和冬季奥运的国家。中国多么想通过盛大的体育活动来展现其世界强国的地位；但2022年不同于2008年，此次冬奥是在不利于中国的环境中举行的。文章表示：通过体育运动来展现其影响力和软实力，这是中国几十年来一直试图打破其威权政体的重要举措。

广告 继续浏览后续

法国军事学院战略研究所中国问题专家卡米尔·布鲁吉尔(Camille Brugier)表示：“对于所有世界大国而言，体育在中国外交中占有重要地位”。法国国际关系研究院研究员中国问题专家马克·朱利安（Marc Julienne）表示：当中国渴望成为技术、经济和外交强国时，佩戴上成功的体育标志非常重要。

中国问题专家布鲁吉尔(Camille Brugier)分析说：在于美国，更确切地说与西方国家竞争激烈的时候，中国希望利用体育盛事来得以喘息。因为全球观众都在注视着国际大型比赛。而中国政府希望利用这个机会来展示他的发展模式、它宏伟的基础设施；为了提升中国的国际形象，她需要向世人展示中国比大家想像得更发达、更强大。马克·朱利安（Marc Julienne）补充道：所有这一切同时会激发了民众的爱国主义情绪，并将体育作为“增长的接力点”；带动旅游业；带动民众的冬季体育活动等等。

中国问题专家布鲁吉尔(Camille Brugier)还表示：很显然，中国此次是大力在复制2008年夏季奥运成功的模式。那一次曾是中国体育运动真正的转折点。2008年夏季奥运的准备工作，无论在基础设施投资上还是在运动员的水平上都创造了奇迹。法国专家表示，2008年的北京奥运会，金牌榜前两名为中国（51金）、美国（36金），排名第三的俄罗斯以23金被远远甩开，这是中国人70多年要实现的梦想。

法国专家表示：美国金牌榜落后中国，这是体育霸权的终结。中国至今还能感受到这一殊荣。她认为，中国已确立了 30 年来作为世界奥林匹克运动大本营的地位。 中国还在努力让冬季再成功一次。如果没有像跳水、乒乓球或体操这样的奖牌提供者，那么短道或自由式滑雪的努力也会开始结出硕果。

显然，根据卡米尔·布鲁吉尔的说法，试图复制 2008 年夏季奥运会的成功，这是中国体育运动的真正“转折点”。 准备了很长时间，无论是投资基础设施建设还是训练高水平的运动员，2008年北京奥运会确实标志着一个关键时刻，中国成为70多年来第一个超过美国和俄罗斯的国家（或苏联）在奖牌榜上。

《赫芬顿邮报》写道：中国从不怕动用大规模资源，在体育大国的餐桌上为自己挣得一席，并从同样的影响力中获益。 例如，它寻求在世界体育管理机构层面具有越来越大的影响。 自 2020 年 11 月起，她担任代表奥林匹克学科的 40 个联合会之一的国际帆船联合会主席，并在这些机构中拥有越来越多的副主席职位，这是为今后担任主席的最佳垫脚石。 此外，中国还在将其网络扩展到更保密但不断发展的运动，例如在奥运新项目滑板或攀岩等领域独占鳌头。

中国国家主席习近平一直想实现他的足球强国梦。足球成为体育圣杯。法国国际关系研究院研究员中国问题专家马克·朱利安（Marc Julienne）表示：中国也要在主要体育项目中不断发展壮大，其计划是到 2050 年带领男足在世界杯上夺冠。一个有点疯狂的梦想通过前所未有的规模决策推行，但好像有些事与愿违。足球运动被传授给数百万在校儿童。中国哲政府从2019年来，计划建立3000所幼儿园以培养中国的下一代足球人才。为了提升水准，“我们的想法是吸引知名球员和教练参加中国锦标赛，以使整个学科走向高端”。

除了在国内培养和选拔体育人才，中国人也要走向世界，在多地为自己找一席之地。例如，在非洲，通过建设优质的基础设施，特别是体育场馆，中国希望继续确立自己作为当地领导人的特权对话者的地位，并被视为民众的善意支持者。中国向非洲多国免费提供的体育场馆，又以获取如矿产开采权的方式扩大其影响。

法国体育地缘政治专家、法国国际关系与战略研究院（IRIS）Iris 研究总监卡罗尔·戈麦斯( Carole Gomez)最近对法国国内新闻电视台解释说：“习近平鼓励商界大力投资足球，向他们解释体育可以成为跨入欧洲或国际市场的门户。”