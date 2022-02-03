长城冰雪与彭帅：北京冬奥会正式开幕前夜二三事

周四，在北京冬季奥运会正式开幕前夕，奥运圣火登上了中国标志性的长城，这届奥运会因新冠病毒疾病威胁和外交抵制紧张而受到影响。

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据法新社今天报道称，北京冬奥会开幕式要到当地时间周五晚上8点（格林尼治标准时间中午12点）才举行，但继去年夏天东京奥运会之后，新冠病毒时代的第二届奥运会的第一项赛事即冰壶赛，已于周三晚上开始。而周四，比赛继续进行，有女子冰球比赛的第一场比赛，大雪橇预选赛和已是第二天的冰壶混合双打比赛。

周四上午，在天气晴朗但严寒的情况下，奥运会火炬手登上了位于北京西北75公里无雪山区的八达岭长城历史遗址的台阶。香港功夫演员成龙是火炬手之一，他说他 "非常自豪 "能在这个场合代表中国。

但奥运会在开赛前夕，争议并没有减弱。周三火炬传递的开始在印度引起了争议，当时媒体披露火炬手之一是2020年在喜马拉雅山与印度军队发生冲突的一名中国士兵。中印边境徒手打斗导致至少20名印度士兵和4名中国士兵死亡，严重损害了两个接邻大国之间的关系。

针对以美国为首的几个西方国家因中国侵犯人权而进行的 "外交抵制"，北京多次谴责体育政治化。采取抵制的这些国家向北京派出运动员，但没有官方代表团。

作为回应，共产党中国上周公布了一份将出席北京奥运会的20位世界领导人名单，其中包括普京，由于担心俄罗斯入侵乌克兰，普京一直是世界关注的焦点。巧合的是，俄罗斯在2008年北京奥运会期间对另一个亲西方的前苏联共和国格鲁吉亚发动了战争。

在普京与中国国家主席习近平在奥运会期间举行会晤之前，克里姆林宫周三声称中国支持俄罗斯对西方的要求。1月下旬，中国外交部长王毅称支持莫斯科对乌克兰的 "合理关切"。在这种紧张的背景下，乌克兰政府已要求乌克兰运动员在奥运会期间不要与俄罗斯人表达什么友好。

法新社说，北京奥运会将有92个代表团和整整2892名与会者。由于疫情，他们被限制在一个包括比赛场地、酒店和新闻中心在内的全封闭泡沫中。他们不允许与泡泡外的普通民众接触，因为北京说正在实施零病毒战略。与会者每天都要接受筛查。自1月23日该系统生效以来，截至今天周四，已统计出近300个阳性病例。

据国际奥林匹克委员会（IOC）主席托马斯-巴赫（Thomas Bach）今天说，尽管存在疫情，北京奥运会 "将永远改变冬季运动的规模"。巴赫称中国已经创造了历史，因为中国让超过了让3亿公民接触参与冰雪运动的目标。巴赫宣布说，中国是一个冬季运动的国家。法新社说，中国在荒山中从零开始，用100%人工造雪，建成奥运高山滑雪场地，景象让许多外国观察员感到疑惑。

星期四晚上，在巴赫的新闻发布会上，以指控中国前领导人强迫性行为的中国网球运动员命名的彭帅案提问也再次出现，巴赫被问及彭帅的命运。据巴赫说，“如果彭帅想要（对指控）进行调查，我们当然会支持她，但这必须是彭帅的决定，这是彭帅的生活，这是彭帅的指控。” 国际奥委会主席说："我们知道有指控，我们也听到了对这些指控的撤销。" 巴赫说他将在奥运会期间与彭帅会面，但没有给出日期。