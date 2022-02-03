香港本土病例连3天破百 官方呼吁员工在家工作

香港政府卫生防护中心3日公布，新增新冠本土确诊病例121例。官方表示，病毒株Omicron传播快速，有多起源头不明案例，推估未来势必有更多病例；呼吁雇主尽量使员工在家工作。

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香港正在经历第5波疫情，香港政府卫生防护中心3日下午公布，截至零点，新增新冠确诊病例142例；121例为本土病例，其中有31例源头不明，扩及香港、九龙和新界。这也是香港连续第3天，本土病例破百例。

综合港媒星岛日报、香港电台报导，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，源头不明个案涉及香港、九龙和新界，不少患者的病症轻微或是无症状，相信社区有不少传播链。Omicron传播呈几何式上升，按照目前趋势，不断地有不明个案出现，担心未来将增为数百例甚至是更多个案，使得医疗系统加重负荷。

张竹君建议，市民在假期期间不要外出聚会，尽量留在家中。目前流行性感冒病毒的活跃度较低，倘若出现病症，很大机率是新冠；而非流行性感冒，市民若有出现病徵，应该尽快地接受检测。

香港政府3日下午4时许发布新闻稿指出，为了大幅减少社区人流和社交接触，政府政策局和部门明天会扩大特别上班安排，除了提供紧急和必要公共服务、防疫抗疫等有关人员外，其他政府僱员尽量留在家中工作，这项安排暂定实行至2月11日。另也呼吁（民间企业）雇主，尽量让员工在家工作。

新闻稿内容强调，疫情非常严峻且有恶化趋势，政府必须做特别上班安排，在实行特别上班安排期间，政府部门会维持紧急和必要公共服务以及各项抗疫工作，政府将密切观察疫情发展，因应疫情实际需要，灵活调配人手全力支援抗疫。