中俄联合谴责美国在欧洲与亚洲破坏影响 并加强能源合作

中国和俄罗斯周五发表联合声明，谴责美国负面影响，并批评西方军事联盟包括北约组织和AUKUS在欧洲以及亚洲破坏世界和平稳定。

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据法新社今天报道称，中国国家主席习近平今天与抵访的俄罗斯总统普京举行会谈，双方发表"关于国际关系进入新时代 "联合声明。北京冬季奥运会其后将正式开幕。

法新社说，中国与俄罗斯这两个国家与美国的关系日益紧张，中国与俄罗斯谴责美国对世界 "稳定和公平和平 "正起破坏作用。中国与俄罗斯特别说他们反对未来扩大北约，声明呼应莫斯科对缓和俄罗斯和西方在乌克兰的紧张局势的主要要求。

中国与俄罗斯呼吁 "北大西洋联盟应放弃意识形态化的冷战方式"，法新社说，而俄罗斯却则以牙还牙地捍卫这一冷战路线。

俄罗斯和中国是在"安全的不可分割性 "概念下抱团。克里姆林宫基于这一概念要求北约远离俄罗斯周边地区，认为不能以牺牲其他国家的安全为代价来实现一些国家的安全，法新社说，尽管每个国家，也包括乌克兰，有权选择自己的联盟。

莫斯科和北京还谴责 "美国的印太战略对印太地区的和平与稳定产生了负面影响"。

俄罗斯与中国两国首都还表示，他们关注2021年美国与英国和澳大利亚建立的军事联盟（AUKUS），并认为这一联盟，特别是围绕核潜艇的制造，"触及了战略稳定问题"。

法新社说，AUKUS的建立受到了中国强烈谴责，但美国则认为AUKUS在亚洲和太平洋地区与中国的竞争中是必不可缺。

在经济方面，中国与俄罗斯今天已经签署了战略协议，但没有透露金额。俄罗斯石油公司和中国石油集团CNPC签署了一份合同，在10年内通过哈萨克斯坦向中国供应1亿吨俄罗斯石油。俄罗斯石油公司声称是对中国最大的石油出口国（占中国年度原油需求的7%）。

俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团公司也签署了一份新的天然气供应合同。据俄罗斯天然气巨头称，"一旦该项目达到满负荷生产，供应量（......）将增加100亿立方米，总计将达到每年480亿立方米"，包括通过现有的西伯利亚的管道输送的380亿立方米。