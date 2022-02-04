中国当局监控2022北京冬奥外国运动员吗？

主办本届奥林匹克冬季奥运会的中国当局规定，入境的冬奥外国运动员和记者等人必须在他们的手机或联网设备上安装特别的应用程序，理由是便于新冠清零防疫监控。这让法国媒体倍感疑惑并质疑。然而，这只是中国监视管控系统的冰山一角而已！

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中国当局要求此次入境的冬奥会外国选手必须要在手机上下载置入新冠健康应用程序 MY2022。虽然中国官方说，目的在用来追踪监控新冠病毒，对疫情实施清零政策所需，但引发争议。外国参赛者必须安装的这个应用程序 MY2022 ，目的在收集他们的身份数据，用作在线消息传递、GPS功能 和翻译工具。这是法国重点周刊指出的。报道引述多伦多大学研究实验室( The Citizen Lab) 发布的一份报告指出，中国安装的这个应用程序非常不安全。 传输到这个应用程序并由它存储的信息并不能得到有效的加密。因此，网络犯罪分子可以轻而易举的检索这些数据，甚至冒充官方网站向应用程序的用户询问更多信息。

作为回应，例如美国等在内的几个国家提供给该国参加北京冬奥的运动员和教练一些仅在比赛期间使用的设备。 然而，这个应用程序只是一个更大问题的症状。

诚然，MY2022应用程式带来了严重的安全问题，但星辰集团实验室 （The Citizen Lab） 提出的假设说指，这些缺陷完全是偶然的。其报告称，该应用程序之所以不安全，主要是因为中国设计创造程序者对于数据保护问题并不太在意。

实验室研究人员指出，“用户数据保护不足是中国应用生态系统地方性特有现象。”

另一方面，这个应用程序让他们能够收集的大部分信息，中国政府已经拥有了。

因为，是的，对中国境内个人的监视不仅限于此应用程序。 首先，中国政府坚定说，将向各国派出的选手代表团成员及记者们提供 VPN（虚拟私人专用网络），让他们能够绕过中国当局防火墙，因此可以进入某些遭禁的网站访问，这些网站是禁止中国人民进入的，例如 Facebook 和推特。

听到这话，保护记者、律师暨人权斗士个资的非政府组织“ Nothing2Hide”的成员 布尔吉纽先生（Jean-Marc Bourguignon ）笑着说： “VPN 应用程序是用于保护我们在 A 点和 B 点之间的通信。因此，B 点是可以看到一切信息的进出状况。

中国政权将扮演那个 VPN 的B 点角色，因此将能够从他们的手机等联网设备中读取那些信息。 另一方面，中国政府可能会把这些参加冬奥会外国选手的手机及联网设备插入间谍病毒档，以便在他们回国后继续监视他们。 因此，最保险的做法是，这些选手在奥运会结束后，即刻甩掉自己使用过的手机及连线用的通讯设备。

而且我们还必须警惕这个应用程序的未来发展。 如果该应用程序目前仅用于收集它可能已经有了的数据，那它未来很可能会建议更新，为的是能提供其他更具侵入性目的。

布尔吉纽还说，研究人员必须密切观察这一点，而这在远距离要追踪观察并不是容易的事，因为国家“有技术能力查看谁在中国，因此不会向其他的人提出更新的要求。”

然而，保护个资人权个资的非政府组织 《Nothing2Hide》的这位成员布尔吉纽指出，“对于中国民众的监控比对运动员选手的监控更令人担忧。 中国政府希望确保“本次冬奥会不会让那些异议人士利用来传送信息。中国政府对于人民的监视程度已经到达顶峰。在像北京冬奥会这样的活动中，我宁愿当外国运动员，也不愿做中国异议分子。 ”尽管中国民众已经受到政府极端监视，但当局仍然再度提升警惕。中国实施的 “社会信用体系”已经让当局可以跟踪每个中国人的一举一动，根据他们的行为来奖励或惩罚他们。处罚民众的范围从把你的互联网连接速度降低，到禁止预订机票，或注册入学，注册大学。

对于人民的监视是普遍性的，对于所有入境中国的人更是如此。所有签证申请人在抵达前都会受到巨细靡遗个资审查，然后在中国拘留期间进行密切观察。

布尔吉纽这样描述道： “很明显，中国政府在很大程度上更喜欢监视法国观光客，而不是体育明星。 中国当局对于一名观光客更感关注：他所属的领域和他的职业。他们尤其不想让情报人员或工业间谍进入中国。”

因此即使只是一名到中国旅游的观光客也很有可能置入病毒程式在他的手机或联网的设备，以利于未来进行间谍侦查。