到北京普京支持了习近平什么？

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京今天2月4日下午于北京冬奥开幕前，在钓鱼台国宾馆举行会谈。习近平及普京都表示，支持彼此维护主权，继续深化能源及贸易等多方合作。根据俄罗斯方面说，俄方表态支持北京对台湾的立场。

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据中央社今天报道说，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）今天抵达北京出席冬奥开幕式，于活动前会晤中国国家主席习近平，期间发表俄中联合声明，俄方表态支持北京对台湾的立场。

据俄中联合声明呼吁，北大西洋公约组织（NATO）应停止扩张。俄方表示，俄罗斯完全支持北京当局对台湾的立场，并且反对任何形式的台独。

消息说，中国国家主席习近平与俄罗斯总统蒲亭今天下午于北京冬奥开幕前，在钓鱼台国宾馆举行会谈。习近平及普京都表示，支持彼此维护主权，继续深化能源及贸易等多方合作。

据中国官方媒体新华社说，习近平及普京在会面中，就中俄关系及有关国际战略安全稳定的重大问题，充分交换意见。据新华社引述俄罗斯总统普京表示，中国是俄罗斯最重要的战略伙伴，今天会后发表的联合声明，显示中俄在重大国际问题上立场高度一致。俄罗斯与中国坚定互相支持彼此维护主权和领土完整，构建更公正合理的国际秩序。两国深化全面战略协作，有助维护共同利益。

中央社说，会谈结束后，双方发表“中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明”，集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场。两国有关部门还签署了一系列重点领域合作文件。