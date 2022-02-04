北京冬奥今晚谁在开幕式 美媒称凸显与西方关系紧张

中国将在冬奥会上接待20多个国家的领导人，这凸显出在中国寻求挑战美国主导的全球秩序的背景下，西方民主国家与那些有意与中国公开站在一起的国家之间的分歧日渐扩大。

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据华尔街日报今天报道说，北京冬奥会宾客名单凸显中国与西方紧张关系。虽然美国和一些西方民主国家呼吁对北京冬奥会进行外交抵制，但俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)和沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)等政要将与中国领导人习近平会面并出席周五的冬奥会开幕式。

中东和中亚国家的国家元首也在这份名单上，这些国家越来越依赖与中国之间的商业和贸易活动。其中的许多国家都与中国和俄罗斯一样，被排除在美国总统拜登(Joe Biden)于去年12月举行的为期两天的民主峰会之外。

该报引述伦敦大学亚非学院(SOAS University of London)的中国研究中心主任曾锐生(Steve Tsang)表示，出席北京冬奥会的外国政要人数少于中国政府在2013年首次申办冬奥会时的设想。中国在成功举办了2008年夏季奥运会五年后申办冬奥会。曾锐生表示，中国希望获得全球认可，希望被公认为全球事务的积极、领先参与者。但曾锐生称，过去两年里，中国强有力的外交政策只得到了专制国家和依赖中国的国家的认可。

该报说，与美国结盟的民主国家不会派主要代表出席北京冬奥会，不过法国将派出体育部长Roxana Mărăcineanu。法国总统马克龙(Emmanuel Macron)特意表示，法国不会加入拜登对北京冬奥会进行外交抵制的行列，称白宫的抵制“无关紧要，只具象征意义”。不过，Mărăcineanu被认为级别相对较低，不太可能参加北京冬奥会开幕式。

美国在抵制北京冬奥会的决定中提到了中国对新疆地区穆斯林维吾尔人的镇压。中国政府已表示，美方这是在试图玷污冬奥会。中方指责美方编造新疆侵犯人权的谎言。

在出席此次冬奥会开幕式的外国领导人中，最受关注的将是普京。目前，随着数十万俄罗斯军队在俄罗斯与乌克兰边境集结，欧洲和西方世界正在观望俄乌局势。普京与习近平在冬奥会期间举行的此次峰会将是两位领导人两年多来的首次面对面会晤。他们之间更为紧密的合作加大了拜登(Joe Biden)政府的应对难度。专家称，在访问北京期间，普京可能寻求中国对他抵御美国和北大西洋公约组织的行动给予更明确的支持。

普京周三在中国官媒新华社发表的文章中写道，在解决全球挑战方面，两国采取的做法相似。他讨论了扩大与中国的一系列合作，包括旨在抵消制裁影响的货币机制。

出席北京冬奥会的领导人将包括巴基斯坦总理伊姆兰·汗(Imran Khan)，他没有正面回应西方对中国人权记录的批评，但表示巴基斯坦此前已派代表前往新疆，没有在当地发现西方所称中国侵犯人权行为的证据。巴基斯坦是中国的亲密盟友，也是展现中国“一带一路”基础设施倡议的窗口。

包括埃及、卡塔尔和阿联酋在内的几个派出国家元首的国家没有运动员参加此次冬奥会，而俄罗斯运动员则被国际奥委会禁止以国家名义参赛。沙特只有一名运动员参加该国的第一届冬奥会：高山滑雪运动员Fayik Abdi。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)也将出席，他上个月刚刚在俄罗斯军队的协助下平息了反政府抗议活动。习近平支持托卡耶夫，将动乱归咎于外部势力，中国外交部长则提出要与哈萨克斯坦在执法和安全方面进一步合作。

虽然英国、加拿大、澳大利亚和日本等美国最亲密的盟友都加入了实施某种外交抵制的行列，但许多美国盟友谨慎地避免激怒中国。韩国将派出韩国国会议长朴炳锡(Park Byeong-Seug)出席冬奥会。

华尔街日报说，新冠大流行已经导致很多全球集会取消，它也可能是一些领导人决定不参加的一个因素。2020年东京夏季奥运会不得不推迟一年，只吸引了包括马克龙在内的少数世界领导人出席。外交政策专家说，中国可能会允许外国政要免除对大多数旅客要求的长达数周的隔离，以鼓励更多的外国政要来中国。

联合国秘书长古特雷斯(António Guterres)将出席冬奥会，与此同时，人权倡导者抱怨称，尽管人们翘首以盼多时，但联合国尚未发布一份关于中国在其偏远的西北部地区如何对待维吾尔族穆斯林的报告。

作为中国引人注目的盟友和近邻，朝鲜不会派人出席冬奥会。由于没有参加东京奥运会，国际奥委会禁止该国参加今年的奥运赛事。朝鲜体育省在给北京方面的一封信中说，全方位支持中国的同志们举办奥运会，尽管美国及其追随势力试图阻碍冬奥会顺利举办的反华阴谋活动变本加厉。