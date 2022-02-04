北京冬奥外交重头人物普京抵达北京 称赞与华关系 "前所未有 "高质量

俄罗斯总统普京周五抵达北京，出席冬奥会的开幕式。普京周五在北京奥运会第一天的访问中，在与西方人的危机中，盛赞他的国家与习近平的中国建立了 "前所未有 "的高质量关系。普京应习近平特别邀请出席北京冬季奥运会开幕仪式。俄罗斯因兴奋剂丑闻受国际奥委会制裁，俄罗斯国家元首普京原本没有权利出席北京冬奥会。普京应与习近平会谈，并发表世界秩序观联合声明以及签署多项能源合作购买协议。

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据法新社今天引述中国官方的国家电视台说，俄罗斯总统普京周五抵达北京，出席冬奥会的开幕式。中国中央电视台说，普京先生将在此前与中国国家主席习近平举行会谈。法新社说，这是中国国家主席在新冠肺炎病毒流行病期间的一次罕见的外交谈话，习近平已经近两年没有接待过外国领导人了。

普京周五在北京奥运会第一天的访问中，在与西方人的危机中，盛赞他的国家与习近平的中国建立了 "前所未有 "的高质量关系。

根据俄罗斯电视台播出的讲话，普京在与中国国家主席习近平的会议开始时说，“就我们的双边关系而言，它们已经在友谊和战略伙伴关系的精神中取得了前所未有的进展。”