北京冬奥开幕了：乌克兰与台湾危机还在否？

就在俄罗斯领导人普京出席在被称为 "鸟巢 "的北京国家体育场举行的奥运会开幕式的当天，俄罗斯军队越过边境发动了一次军事行动。不，这不是周五今天北京冬奥会开幕时可能发生的情景，而是2008年8月8日，北京夏季奥运会开幕当天实际发生的情况。当时俄罗斯的对手是格鲁吉亚。

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据日本经济新闻报道称，乌克兰给台湾带来危险，不管是否有奥运休战协议。而在美国关注欧洲的同时，中国看到了一系列既成事实的选项。

14年过去了，俄乌边境的紧张局势正在加剧，俄罗斯在那里集结了大量的军队，看起来已经做好了战斗准备。对乌克兰来说，奥运会唤起了不好的回忆。俄罗斯在2014年吞并克里米亚，紧接着索契冬奥会的闭幕式。

奥运会经常被描述为 "和平的节日"，但却与冲突紧密相连。有时，奥运会的日程安排是战争开始时间的决定性因素。与14年前不同的是，没有一个西方大国的领导人将出席北京冬奥。这是美国和英国等国家 "外交抵制 "的结果。

据该报道说，中国国家主席习近平在2008年担任副主席和政治局常委，即执政的中国共产党最高决策机构的成员。他曾近距离看到了当时的美国总统布什和日本首相福田康夫等外国领导人。中国与日本的关系已经变坏。星期二，当中国庆祝农历新年时，日本下议院通过了一项决议，对新疆维吾尔自治区、西藏、内蒙古自治区和香港的严重人权状况表示关切。虽然下议院避免直接点名中国，但其目标却很明确。决议中还强调了对宗教自由的侵犯和非自愿监禁。

毫无疑问，接替胡锦涛担任中国国家主席的习近平对围绕中国的国际环境的恶化负有责任。由于习近平的目标是在今年秋天举行的下一届五年一度的党的全国代表大会上第三次担任中国最高领导人，他需要收复失地。在国际舞台上，外交事务分析家们正在关注中俄伙伴关系的加强是否会对台湾问题产生任何影响。

一位北约外交人士警告说。"俄罗斯对乌克兰的入侵可能成为现实。我们需要考虑它对中国和台湾的影响，尽管距离很远"。如果乌克兰问题的紧张局势长期存在，或者爆发战争，中国可能会获得一个缺口。如果美国不得不实施双管齐下的战略，在乌克兰问题上与俄罗斯打交道，在台湾问题上与中国打交道，那么美国就不会处于有利的地位。

在这种情况下，美国将别无选择，只能将很大一部分精力用于乌克兰，而无法全面关注中国。

北京一直在发动攻势。该报道说，"美国应该停止干涉北京2022年冬奥会，停止在台湾问题上玩火，停止制造各种反华小集团，"中国外交部长王毅在1月27日的电话中告诉美国国务卿安东尼-布林肯，他用了一个有趣的说法。"小集团 "这个词在中国共产党内有特殊的含义。那些不务正业、与以习近平为核心的党中央对抗的团体被贴上 "小集团 "的标签。在习近平标志性的反腐运动中，他们经常成为目标。

王毅还提到了乌克兰的紧张局势，他说："我们呼吁所有各方保持冷静，不要激化紧张局势或夸大危机。"王毅没有忘记为俄罗斯辩护，强调俄罗斯的 "合法安全关切 "需要得到 "认真对待和解决"。这些话很可能是在普京访华前向他点头示意。

同时，台湾担心的是中国可能利用乌克兰的动荡对这个自我统治的岛屿使用武力。一位熟悉台湾局势的亚洲外交人士说："根据未来的发展，不能排除中国采取危险的军事措施的可能性，包括占领台湾的偏远岛屿。"

习近平缺乏的是在台湾问题上的一些实际成就，这对他寻求第三个任期来说是个坏兆头。那年11月，党的第十九届中央委员会第六次全体会议通过的 "关于历史的第三个决议 "将习近平与当时中国国民党的台湾总统马英九在2015年的一次峰会吹嘘为习近平的成就。但这一成就已经相当过时。支持独立的民进党的台湾总统蔡英文目前正在连续第二个任期。

该报道引述一位称党内人士说，"中国最高领导人最需要的是与领土或国界有关的明显成就。"毛泽东是中华人民共和国的开国元勋，而邓小平被誉为从英国手中赢得香港回归的领导人。在江泽民和胡锦涛时代，与俄罗斯划定漫长的边界，这是一个长期存在的问题。自然，习近平也很着急。

如果拜登政府忙于乌克兰问题而别无选择，只能减少对涉台问题的精力投入，那么中国很可能采取攻势，即使这并不意味着入侵台湾本岛。各种情况都是可以想象的。其中一个方案被认为是对普拉塔斯群岛和其他在台湾控制下的偏远岛屿进行闪电式入侵。普拉塔斯群岛在南中国海北部占据了一个战略位置。

日本经济新闻说，任何此类行动是否会立即导致美国和中国之间的全面战争尚不清楚。但毫无疑问的是，美国及其盟友将实施强有力的制裁，对中国造成严重打击。随着中国经济增长的放缓，习近平政府不可能随便做出这样的决定。

12月，联合国大会通过一项决议，呼吁在北京冬奥会期间休战。该决议由包括中国在内的173个国家共同提出，但四方成员--美国、日本、澳大利亚和印度--没有加入。

习近平和普京在北京冬奥会上的握手，将提醒人们台湾和乌克兰问题之间的联系。它也将象征着当前国际政治的令人不安的性质。该报道还说，只要奥林匹克外交作为国际政治的一个工具存在，奥运会的政治化就是不可避免的。