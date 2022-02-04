北京冬奥：外国运动员发声批评不应将奥运授权人权糟糕的北京举办

曾在2014年奥运会上获得银牌的自由式滑雪运动员英国人古斯-肯沃斯和美国滑冰教练亚当-里邦分别批评国际奥委会将2022年冬季奥运会举办权授予人权记录糟糕的中国北京。

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据法新社说，肯沃斯周四在英国广播公司(BBC)的节目中说：在我看来，如果一个国家有令人震惊的人权记录，我不认为它应该被允许主办奥运会。据肯沃斯说，“我知道奥运会对中国如此重要，他们的奖牌数总是那么高，我觉得通过真正以具体方式对他们采取立场，你可能会带来积极的变化。但似乎都是为了钱。” 这位30岁的北京奥运会选手告诉英国媒体：“我真的不认为它是举办奥运会的合适选择。”

而美国滑冰教练亚当-理邦在中国首都告诉美国电视CNN，他希望奥运会能给东道国中国带来更多的监督：“我希望这些奥运会能让人们对这些人权问题给予如此多的关注，从而给中国政府带来压力，使中国真正解决这些问题。”

理邦称，“因为当你想一想，我们为什么要把奥运会授予一个发生这类事情的国家。” 理邦是2018年奥运会团体铜牌得主和现任教练。

法新社说，在星期五北京冬季奥运会正式开幕之前，人们对中国的人权，特别是穆斯林维吾尔族的困境表达关注并发声。美国及其一些盟国已决定对北京奥运会进行外交抵制，以抗议他们认为在新疆地区发生的种族灭绝和反人类罪行。

中国强烈地否认了这些指控。