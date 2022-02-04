国际奥委会主席巴赫表示要与彭帅本人“直接会面”

虽然北京冬奥会于2月4日开幕，然而在国际奥委会于（IOC）2月3日在北京举行的首次新闻发布会上的核心问题并非北京“盛大”的冬奥开幕式，而是彭帅问题、新疆问题及国际奥委会为何不在北京冬奥会上废弃《奥运宪章》第50条等问题。

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据法新社报导，虽然中国希望2022年冬奥会能够推动其软实力，但国际社会关心的更多人权、新冠疫情、能源浪费和环境污染等问题。国际社会甚至还担忧北京当局会监控或监听与会运动员。

国际奥委会于2月3日晚上举行本届冬奥会的首次新闻发布会。虽然与会的翻译在翻译记者的问题时有意试图回避彭帅的名字，但彭帅的问题却是该发布会上的一个主要问题。

国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）在会上表示，国际奥委会关注彭帅的身体健康和精神状态，他将在北京与会期间与彭帅会面。而且，如果彭帅要求调查她提出的对张高丽性侵犯的指控，国际奥委会将支持这一要求。

中国女网明星彭帅由于去年11月初在微信上指控中共前副总理张高丽的性侵行为，随后失踪近三周而备受国际社会关注。她去年12月又否认自己曾经的指控，现在外界并不清楚她的人生安全是否得到保障。

巴赫没有明确表示他将何时与彭帅会面，但是他说：“如果她要求对自己的指控进行调查，当然我们会支持她的这一要求。但是这必须是她的决定，那是她的生活，她的指控⋯⋯我们将举行这个私人会面，并将继续这一对话；而在我们最后与她亲自见面时，我们将更好地了解她的身体状况和精神状态⋯⋯这不仅仅只是一种尊重的表现，也是一种必要，尊重她，聆听她，并了解她对于目前局势的看法，她想如何生活，这是我们将试图一步步了解的。”

与会记者还问道，为何国际奥委会准备在巴黎奥运会废除《奥运宪章》第50条，而非北京冬奥会。《奥运宪章》第50条禁止与会运动员在任何奥林匹克场地、场区或其他区域有任何形式的示威及政治、宗教或种族宣传，违反者会受到惩罚。国际奥委会对此条款进行多次讨论后，决定从巴黎奥运会开在废弃此条款。