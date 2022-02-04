抗议冬奥前被捕 古思尧被指煽动颠覆国家政权

经常抗议中港政策的社运人士古思尧，今(4日)晨被香港警方国家安全处人员拘捕，指他涉嫌触犯「煽动颠覆国家政权罪」，另有四人被警方带走「协助调查」。现时未知古思尧因何事被指犯罪，但他原拟在北京冬季奥运会今晚举行开幕礼的早上，到中国政府驻香港办事处请愿，抗议中国漠视港人因《港区国安法》滥用而被捕，只在乎筹办冬奥，粉饰太平。

广告 继续浏览后续

古思尧被捕的消息首先由亲北京传媒「大公文汇」网上报道，指警方清晨6时许到其位于工业大厦的居住地点将他拘捕，其后押往警署接受调查。另有四人在其他地点被捕，指他们同样涉嫌触犯「煽动颠覆国家政权罪」。不过，商业电台引述消息人士称，四人只是被带到警署协助调查，他们分别是雷玉莲、陈劲松、陈意明及冯竞文。

传媒早前收到通知，古思尧今早10时将到中央政府驻港联络办公室抗议，表达对北京主办冬季奥运会，但不管国安法被滥用而导致不少市民和政治人物被监禁。

警方曾于去年6月4日早上拘捕前支联会副主席邹幸彤，指她涉嫌宣传及呼吁市民参加已被警方禁止的六四烛光悼念晚会。她获准保释候查时，批评这是当局毫无理据的「预防性」拘捕，目的是阻止她亲身前往维园悼念，并恐吓其他人不要现身铜锣湾和维园。法庭其后肯定警方的拘捕行动，并裁定她煽惑他人参与未经批准集结罪成，与另一宗六四集会案合共入狱22个月。支联会在过去逾三十年每年在六四当晚在维园举行烛光悼念晚会，但自2020年起被警方以疫情为由禁止举行，其后更被指触犯国安法而被迫解散。

现年73岁的古思尧，自1989年天安门事件后成为「示威常客」，最为人熟悉的，是在中国国庆节或香港回归日与四五行动或社民连等人「抬棺材」抗议。他曾因示威而至少入狱八次，近年患上直肠癌，已到末期。