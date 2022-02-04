有习近平支持 分析称普京或立场更强硬

在欧洲加强外交努力以避免战争之际，普京周五在与西方国家就乌克兰问题的对峙中赢获了习近平的中国支持。

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据法新社今天报道称，据克里姆林宫证实，法国总统马克龙预计将于周一在莫斯科，德国总理肖尔茨将于2月15日与俄罗斯总统会谈。马克龙还将于星期二访问乌克兰，肖尔茨先生将于2月14日访问乌克兰。

而在北京奥运会开幕前访问北京时，普京与他亲密的中国伙伴一起发表联合声明，呼吁建立国际关系的 "新时代"，结束美国的霸权主义。在这份文件中，这两个与华盛顿关系日益紧张的国家谴责以美国为首的西方军事联盟、北约和AUKUS（澳大利亚、英国和美国的军事联盟）的作用，认为它们对世界的 "稳定和公平和平 "具有破坏性。

普京与习近平特别地说他们 "反对北约未来扩大"，此一说法呼应了莫斯科对缓和乌克兰周边紧张局势的主要要求。

几个月来，莫斯科一直在乌克兰边境部署数以万计的军队，西方认为这是俄罗斯即将发动重大军事入侵行动的一个迹象。但俄罗斯否认有任何此类军事计划，反指感到受到大西洋联盟的威胁，并要求西方结束扩大政策，从东欧撤军，以降低紧张局势。俄罗斯的这一要求被欧洲和美国认为是不可接受的。

法新社说，莫斯科和北京在 "安全的不可分割性 "提法下联合，克里姆林宫正是以安全为由要求北约离开俄罗斯周边地区，莫斯科说不能以牺牲其他国家的安全为代价来实现一些国家的安全。尽管每个国家，包括乌克兰，有权选择自己的联盟。