法媒看“中俄联合声明”：终究是一个“强大轴心”

借由北京冬奥，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京举行两人在新冠肺炎疫情爆发后的首度面对面会谈

法国媒体高度重视中俄发布联合声明。《西部法兰西日报》"Ouest France"刊文揣摩俄国总统普京软硬兼施的“战术”。《西部法兰西日报》开篇写道：普京面对习近平面带笑容；与白俄罗斯部队实战演习，并在乌克兰边境陈兵10万。文章表示：普京左手的烙铁放在大兵压境的火上；右手的烙铁放在外交的火上。而与中国国家主席习近平的会面可以说是形成一个无可置疑的“强大轴心”。

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《西部法兰西日报》在题为“与中国达成协议，与马克龙会面……普京的外交手段隐藏着什么？”的文章中表示：停止北约东扩，获得安全保障，这是俄国总统普京几个星期以来一直想达到的目的。文章表示：利用冬季奥运的机会，中国国家主席习近平4日下午在北京钓鱼台国宾馆与俄罗斯总统普亭举行会谈。双方都有收获。

在联合声明中，中俄提出双方反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态，尊重他国主权、安全、利益及文明多样性、历史文化多样性，同时反对在亚太地区构建封闭的结盟体系、制造阵营对抗，高度警惕美国推行的“印太战略”对本地区和平稳定造成的消极影响。

而在乌克兰危机上，普京获得了北京全力支持。中方在联合声明中表示：支持俄国提议的欧洲具有法律约束力的安全保障。中方也在台湾问题上获得了普京明确的态度。在双方会后发表的联合声明中，俄罗斯重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台独”。

法国记者表示：不能说中俄关系从没有分歧或摩擦，但此次的会晤可以形容为：“不总是在一起，但从不相互对抗……» «Pas toujours ensemble, mais jamais l’un contre l’autre…»。

法国政治学家、国际关系专家、巴黎政治学院大学名誉教授和国际研究与研究中心 (CERI) 副教师研究员巴迪(Bertrand Badie)表示：普京玩弄的外交手腕一直是西方出了问题的时候就转向东方。

《西部法兰西日报》表示：2月4日普京参加北京冬奥会开幕仪式之际，获得北京大力支持。 两年来，由于新冠大流行，中国国家主席习近平没有“接待”过别的领导人。此次的两人会面象征性大，它是在展现中俄紧密联合起来对抗华盛顿。时机可以说是巧得不能再巧了！

该报表示： 新华社4日深夜公布中俄这份联合声明的全文。新华社表示，联合声明集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场。

除前述内容外，这份联合声明还提到，中俄对美国、英国、澳洲建立“三边安全伙伴关系”（AUKUS）特别是在核动力潜艇等涉及战略稳定领域开展合作表示严重关切，认为上述行为同保障亚太地区安全与可持续发展的目标相悖，加剧地区军备竞赛危险，构成严重核扩散风险。

联合声明表示，中俄双方强烈谴责类似行为，敦促AUKUS“奥库斯” 成员国严格履行防止核、导弹扩散义务，维护地区和平稳定与发展。

文章的第二部分介绍了法国总统马克龙为之所作的和将做的外交努力。文章表示：法国总统马克龙将于下周一出访莫斯科，然后周二到访基辅。 最近几天，马克龙与俄罗斯总统进行了四次电话交谈。法国总统对普京表示： “我在等你 [...]。你是一位优秀的对话者 [...] 我想和你一起弄清楚事情的真相”。根据来自爱丽舍宫的消息，普京4日在电话中对马克龙说， 我愿意参与“结构性的对话”以“解决问题”。 但不能急促，需要多少时间我都将奉陪。

文章还表示：马克龙是不会放弃外交努力的。如有好的进展，将对马克龙正式宣布参加连选连任助一臂之力。《西部法兰西日报》表示：德国前总理默克尔已经退下；新上任的总理朔尔茨谨小慎微，这种局面为法国总统调节乌克兰危机提供了政治空间。法国方面还希望在巴黎成功举办一次由俄罗斯、乌克兰、法国、德国代表参加的四方会议。

结束莫斯科行程之后，马克龙有可能前往德国与总理朔尔茨和波兰总统杜达（Andrzej Duda）会晤，为缓和乌克兰危机继续外交努力。