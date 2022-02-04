美媒：奥运选手有可能抵制北京冬奥开幕式

据华盛顿邮报说，当冬季奥运会周五在北京正式开幕时，美国外交官和国际球迷将不会是庆祝活动中唯一缺少的人。据一直在帮助教育和组织他们的人权活动人士称，来自多个国家的奥运运动员希望向中国政府侵犯人权的受害者表示声援，他们一直在悄悄地准备抵制开幕式。

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据华盛顿邮报称，几个月来，驻美国的活动人士一直在与几个西方国家的奥运运动员会面，敦促他们就中国政府的大规模暴行和对维吾尔人、藏人、香港人和其他中国境内其他群体的严厉镇压发表意见。但如果运动员谈论人权，将面临中国政府的惩罚威胁，他们几乎都避免在公共场合谈论这个话题。

一位居住在美国的维吾尔人写道：亲爱的奥运选手们，谁能帮我联系到我的家人？

据该报，不过，运动员们还受到国际奥委会及其赞助商的压力，以避免引起争议。但如果他们觉得说出来不安全，活动人士告诉他们，跳过开幕式和闭幕式至少会剥夺中国政府利用这些仪式将其滥用职权合法化并粉饰其罪行的能力。活动人士告诉我，至少有两支西方球队的运动员确认他们不会参加开幕式作为他们个人的抗议形式。

近几个月来，自由西藏学生组织组织了藏人、维吾尔人和香港人团体前往奥运会预选赛和其他体育比赛，在那里他们可以与运动员会面并为他们的案件辩护。他们最初的要求是全面抵制北京奥运会，但作为最起码的要求，他们要求运动员抵制开闭幕式。

据该报称，计划抵制开幕式的运动员的确切人数尚不清楚。

华盛顿邮报说，有一些证据表明，中国当局和国际奥委会担心运动员可能不会参加开幕式和闭幕式。在台湾代表团上周表示他们不会参加任何一项赛事后，国际奥委会向台湾奥委会发出“若干通知……要求所有参加 2022 年北京冬奥会的代表团合作派员参加开幕式和闭幕式。” 同样在本周，中国当局一直在散布宣传，声称美国政府正在付钱给运动员“扰乱”奥运会，同时镇压当地的中国异议人士而不受惩罚。

在美国，两党议员都担心国际奥委会在保护中国境内的美国运动员方面做得不够。此外，研究小组公民实验室报告称，北京奥运会所有参与者都必须下载的“健康监测”应用程序存在大量安全漏洞，可能会危及用户隐私。

据该报说，美国奥运运动员在奥运会上利用他们的平台公开反对东道国政府或他们自己的政府的悠久传统。1936 年，杰西欧文斯在柏林赢得四枚金牌之前公开反对纳粹主义。1968 年在墨西哥城，汤米·史密斯和约翰·卡洛斯在奖牌领奖台上各自举起了戴着黑色手套的拳头。史密斯后来说这是一个“人权致敬”。