中俄签署近20份合作文件 双边关系上不封顶

中国国家主席习近平4日与俄罗斯总统普亭举行的会谈，中国外交部副部长乐玉成表示，普亭此行中俄签署涵盖经贸、投资、能源、体育等领域近20份合作文件，为双边务实合作进一步走深、走实奠定坚实基础。他除以“上不封顶，不断攀登新高”形容两国关系，并称习普两人在会谈中还重申，任何损害中俄利益、离间中俄关系的图谋都注定失败。

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中国外交部官网5日发布乐玉成就“习普会”接受官方媒体访问的内容，乐玉成称，本次中俄元首会晤非常成功。近年来，习近平已经与普亭会晤38次，通电话和往来函电约百次，无论在交往次数上，还是交流深度、广度、温度上，在大国领导人之间都绝无仅有。

乐玉成表示，4日，中俄元首实现了两年多来的首次线下会晤，“内容丰富、成果丰硕”。习普两人就中俄关系以及事关全球发展稳定的一系列重大问题深入充分交换了意见，双方坚定支持彼此维护本国核心利益，一致同意发挥两国关系政治优势，推动全方位务实合作取得更多成果。

针对中俄两国元首发表“中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明”，乐玉成指出，这份联合声明是此次“习普会”最重要政治成果。

乐玉成说，两国在此访框架内签署涵盖经贸、投资、能源、体育等领域近20份合作文件，为双边务实合作进一步走深走实奠定坚实基础。两国企业签署的“远东天然气供销协议”成为继东线天然气管道之后能源领域又一重大标志性合作，为中国实现“双碳目标”提供了新的保障。

他强调，中俄不尚空谈，推动务实合作，坚决行动，而且是高能、高效的行动。去年中俄双边贸易额突破1,400亿美元，增长超过35％，再创历史新高。两国已制定货物和服务贸易高质量发展路线图，以实现两国元首确立的2024年双边贸易额突破2,000亿美元的目标。

乐玉成表示，习普两人4日还就双方共同关心的国际和地区热点问题深入“对表”，一致同意继续践行真正多边主义，采取务实行动落实全球发展倡议，在抗击疫情、提振经济、应对气候变化等国际社会“急难愁盼”的问题上展现大国作为，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。