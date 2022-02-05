习近平今启外交马拉松

今天周六，习近平在北京为前来参加奥运会的外国领导人举办了一场午宴，在因新冠肺炎病毒而没有客人的两年后，中国国家主席开始了一场外交马拉松。但消息没有列出习近平与到访外国领导人会谈情况以及出席北京人民大会堂宴会的外国宾客细节名单。

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据法新社今天自北京报道说，在星期五与俄罗斯总统普京会谈之前，这位在北京的强人主要通过视频会议与其他世界领导人进行会谈交流。中国国家主席习近平已经两年多没有离开过中国，他最后一次与外国领导人会面是在2020年3月，当时巴基斯坦总统访问中国。

现在，在北京冬奥会（2月4日至20日）召开之际，约有20位领导人前往中国。据中国国家媒体报道，星期六中午时分，他们在天安门广场边上宏伟的人民大会堂受到习近平的接见，习近平也为他们举行了一场宴会。

根据官方图片显示，外国客人的桌子被安排在一个巨大的长方空间。中间是鲜花和一个奥运场馆的模型。水晶吊灯和红灯笼主导着这个巨大的接待大厅，宴会有一个乐队现场助兴。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-西西和沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼尼，以及少数欧洲和亚太国家领导人是宾客。

但以美国为首的几个西方国家决定不参加北京奥运会，他们谴责中国特别是在穆斯林维吾尔族居住的新疆西北部地区的侵犯人权行为。在没有声称抵制北京冬奥会的情况下，许多国家也以新冠病毒大流行病的理由而避免派遣国家元首到北京。

在没有相关西方宾客头条新闻的情况下，中国政府正在用一份其他国家友好的领导人的名单作为弥补，其中一些国家领导人不乏也受到华盛顿批评或人权方面受指责。

据中国国家电视台CCTV报道，中国国家主席周六与哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特-托卡耶夫进行了一对一的会谈。哈萨克这个与中国接壤的中亚国家在1月初经历了血腥的骚乱，该示威骚乱在莫斯科的帮助和北京的批准下遭到镇压。