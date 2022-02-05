冬奥训练一半突然被取消 瑞士和法国滑雪王牌怒轰主办方不公

2月5日，因大风天气，北京冬奥会取消了高山滑雪男子滑降项目的第3次训练。滑雪运动员纷纷表达不满。国际雪联（FIS）在一份声明中说：“由于目前的大风，而且预测没有风速减小的时机，为了安全起见，评委会与组织者一起决定取消5日的训练。”在3名选手完成训练之后，高山滑雪男子滑降第3次训练因恶劣的天气被突然取消。

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国际滑雪联合会运动员代表、法国选手Français Johan Clarey对法国国内新闻电台记者表示：3名被看好的选手多训练了一次，这就是问题的所在。如果因极端天气，今天一早就取消训练，那将对大家都是公平的，而现在的情况不是这样。

瑞士滑雪选手、世界杯大回转冠军马可·奥德马特（Marco Odermatt）对冬奥会组织者处理问题的方式感到不满。

奥德马特说：“这太不公平了，对我来说，最大最大的问题是比赛评委会是如何与我们运动员沟通的”。

奥德马特解释说，他们只是在11:15做出决定，取消训练，而前两天因天气原因，他们都是晚一个小时开始训练。

“他们甚至不问我们怎么想。我们只和国际雪联FIS、评委会说了两三句话，他们就关了无线电，不再理睬我们了，奥德马特补充说，“像这样，实在是不行”。

奥德马特进一步说，如果是在瑞士翁根（Wengen）或奥地利基茨比厄尔（Kitzbuehel），每个人都了解那个斜坡，这种情况可以理解，但在这里，一切都是新的，一切都不同，每一次训练都真正地在发挥作用。

奥德马特说：“希望明天风会平静下来，我们可以有一场公平的比赛”。

奥地利的赫梅特斯贝格（Daniel Hemetsberger）说，应该给滑雪运动员将风考虑在内的机会。“我有点生气，因为我想去，我想去滑雪”，他补充说，“中间部分的风真的很大，但我认为我们可以在那里放慢速度”。

德国教练施魏格尔（Christian Schwaiger）说，中断比赛是正确的，当时已经到了极限，不安全了。但不明白他们为什么这么快就取消训练。

施魏格尔说：“我们本可以再等半小时或一小时。我们都有时间。这次训练对许多国家来说无疑是极为重要的”。

目前，只有3名选手奥地利梅耶尔（Matthias Mayer）、意大利的因内尔霍费尔（Christof Innerhofer）和挪威的奥莫特·基尔德（Aleksander Aamodt Kilde）完成了第3次训练。

裁判瓦尔德纳（Markus Waldner）表示，取消比赛完全是基于安全考虑。然而他也承认完成训练的三名选手确实存在优势。

周日的男子滑降将拉开延庆滑雪场高山滑雪项目的序幕，下周一将进行女子大回转比赛。

主办方都让那些选手进行了第三次训练呢？第一人是马蒂亚斯·梅耶尔( Matthias Mayer)；第二人是意大利高山滑雪运动员克里斯托夫·英纳霍弗 (Christof Innerhofer) ；第三人是获得2019-2020赛季高山滑雪世界杯总冠军的挪威选手亚历山大·奥莫特·基尔德(Aleksander Aamodt Kilde)。瑞士选手奥德马特高喊不公。表示：在一个陌生的赛道上，多一次训练就多一次经验。不论6日的比赛结果如何，将都不是一次公平的比赛。

中国男子选手张洋铭、徐铭甫将出战冬奥会高山滑雪男子滑降比赛。