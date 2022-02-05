北京冬奥开幕式朝鲜族代表穿韩服称引韩国人反弹

北京冬季奥运4日举办开幕式，中国少数民族之一的朝鲜族在开幕式中穿着韩服传递五星旗，引起韩国人不满，认为中国此举明显是侵占他国文化，朝野各党纷纷要求政府出面抗议。韩中双方已经不是第一次因韩服引发争议，先前公开的北京冬奥宣传影片中也因出现韩服及韩国传统舞蹈象帽舞引发韩方不满，认为中国意图将韩国历史文化占为己有。

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据中央社今天引述消息报道说，北京冬季奥运4日举办开幕式，中国少数民族之一的朝鲜族在开幕式中穿着韩服传递五星旗，引起韩国人不满。

冬奥开幕式上，一段中国少数民族传递五星旗的表演中，穿着一袭白色搭配浅粉色韩服的少女在一众鲜艳服饰的人群中格外醒目，迅速在韩国网络上引起讨论：“为什么会出现韩服？”

这次事件也在韩国政治圈引发讨论，不仅在野党要求政府“硬起来”，执政党共同民主党总统候选人李在明也透过脸书发声，要中国“不要觊觎他国文化”，其他执政党人士也纷纷对政府的不作为表达忧心，认为若继续放任这类问题不管，只会助长人民的反中情绪，不利与中国的外交关系发展。

中央社说，不过，文在寅政府目前看来还不打算对此作出特别反应。代表韩国政府出席北京冬奥的文化体育观光部长黄熙今天接受媒体访问时虽对此事表达遗憾，但也说还没考虑到是否需要正式抗议。据黄熙称，“从另一个角度来看，也可以说韩国文化已经如此普及，从世界史来看，是唯一不需武力就能将文化广泛传播的例子”，黄熙也说，就像韩国国内有华侨、美国有许多民族共存，“在里面去区分这是韩国文化、那是哪里的文化，对文化多样性来说可能也不太好”，明显在为中方缓颊。