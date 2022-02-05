北京成史上首座双奥之城 潜台词：中国今非昔比

北京冬季奥运4日晚开幕，虽然场子在会前就因疫情搅局、中国与西方关系冰冻而冷下来，部分民众也因经历过2008北京奥运而没那么兴奋，北京仍尽全力在严寒和防疫措施下庆祝一番。

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美国《华尔街日报》指出，2008年北京夏季奥运是中国对世界敞开怀抱的欢迎，而2022年北京冬奥则将展示中国的影响力和威望，北京冬奥会的潜台词是“中国今非昔比，诸位要适应”。

北京正式成为全球首座举办过夏季奥运与冬季奥运的“双奥”城市，数以千计受邀观众苦等数小时，只为参加北京冬奥开幕式。

这届冬奥开幕式和2008年北京奥运一样由中国知名导演张艺谋指挥，也同样在公安严密戒备的“鸟巢”体育场登场，许多地方让人感觉与2008年似曾相识，但许多人提到兴奋感不如当年。

法新社报导，一名31岁北京居民表示，因为新冠疫情的关系，“当然不会像当年那麽热闹，但热情仍在每个人的心中”。

尽管北京冬奥不会像去年东京夏季奥运大多採闭门比赛那样缺乏气氛，疫情仍将严重限制北京的观众人数。这次冬奥又遇上农历春节假期，许多民众的注意力集中在家庭聚会上。

中国当局全神贯注控制疫情，不再像14年前一样到处装饰标语、横幅和其他图像。对一些人来说，这是因为中国变了。

外界普遍认为，中国有意借着2008年北京奥运证明自身是崛起的大国，但如今成了更加富裕且强大的国家，近来在控制疫情上也相对成功，让民族信心大振。

一名66岁退休人员告诉法新社：“我们的国家现在很强大。这样的运动赛事不是任何一个国家都能举办的。身为中国人，我们感受到中国的力量。我们一直在等待这一天的到来。”

另一名不愿透露姓名的北京居民说：“感觉与2008年不同，现在静了一点。我们经历过2008年奥运，因此这次兴奋感减低。中国能举办奥运会感觉很正常。”

2008年北京奥运有著奥运会一贯的派对和狂欢气氛，众多世界领袖出席，包括时任美国总统小布希（George W. Bush），以及日本、法国、韩国、澳洲等国家的总统、总理或首相。

然而这次疫情导致参与政要人数减少，且美国和多个盟邦因中国打压维吾尔族穆斯林、西藏及削弱香港自由等侵犯人权行径，决定采取外交抵制，不派官员参与。

尽管如此，仍有民众携家带眷等候多时，在鸟巢体育场附近共襄盛举，有人说：“现在是闭环，我们进不去，但远观也不错。”