奥运停火不相干 中国军机昨今都扰台飞

台湾军方今天报告，中国军方今天派遣两架军机作扰台飞行。此前昨天，中国军方军机也扰台飞行。农历春节期间，中国军机只在大年初一至初三停飞。

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据中央社今天报道说，大年初五，台湾空军今天下午发布中国军机动态，称1架运8反潜机、1架运8技侦机白天侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ），台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空飞弹追踪监控。

台湾国防部自民国2019年9月17日起，在官网“即时军事动态”专区发布中国军机动态。

台湾国防部统计，去年10月1日共38架次中国军机扰台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是国防部自公布即时军事动态以来架次最多的一次。

另外，根据国防部统计，今年1月23日有39架次中国军机扰台，是今年以来数量最多的一次。

据自由时报今天报道称，中国军机春节期间短暂“休息”3天后，大年初四“开工”，且初四、初五连续两天侵扰台湾西南防空识别区，台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空飞弹追踪监控。

根据台湾国防部统计，今年中国军机累计进入台湾空域26天，146架次。