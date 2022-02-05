媒体揭国际奥会成员捍卫中国背后或有利益纠葛

近几周甚至近几个月以来，可看到国际奥林匹克委员会（IOC）成员不断捍卫国际奥会对中国人权议题的态度，但深挖这些成员的企业利益，可以发现他们与北京的连结超越体育。

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就国际奥会成员捍卫中国涉幕后利益纠葛，中央社引述消息报道说，网络报“野兽日报”（Daily Beast）揭露，国际奥会副主席柯兹（John Coates）最近曾解释说，“国际奥会非常重视人权”，但针对新疆对北京施压，并非国际奥会的“职责范围”。“我们必须尊重奥运主办国家的主权。” 有调查揭露幕后利益，称对于身兼澳洲奥林匹克委员会（AOC）主席的柯兹而言，在他的个人事业“非常重视人权”是另一回事。

据“野兽日报”调查发现，国际奥会副主席柯兹（John Coates）的公司与中国有很深的商业关系，包括发生维吾尔族少数族群种族灭绝事件的新疆。柯兹的国际奥会官方档案没有披露的是，从2007年起，他担任澳洲纯种马拍卖公司“殷利殊赛马拍卖行”（William Inglis & Son Ltd）的董事长。而殷利殊是一家大公司，在悉尼拥有一家5星级酒店，内有咖啡厅、健身房和泳池，还有800个马厩，可以在此举办拍卖会。

据“野兽日报”调查指出，过去10年来，中国是殷利殊的重要市场，尽管近来比赛受疫情干扰，但这家公司冠名赞助了在中国山西省举办的“殷利殊·中澳杯”。公司的中国代表田劲还在受访时形容，中澳杯“是殷利殊赛马拍卖行在（澳洲）本土以外所举办的最高奖金赛事”。他还提到了有来自新疆的马匹参赛。中国消息来源指称，殷利殊促成了许多马匹贩卖给至少一名新疆重要马主和繁育者。

新疆省是维吾尔族的家乡，同时也是中国马产业重镇，有企业主在这里建立马厩、繁育与训练基地。

据“野兽日报”调查发现，殷利殊赛马拍卖行在2019年把价值超过350万美元的马匹卖给了“神秘的”CHC杰士马主俱乐部，去年又在一场拍卖会上，再次以100万美元价钱，贩售马匹给同一家俱乐部。

而殷利殊赛马拍卖行去年拍卖到中国的马匹，合计价值超过1300万美元。

该报道称，殷利殊赛马拍卖行的发言人拒绝就此置评，柯兹则告诉“野兽日报”，他上面说的话既代表国际奥会，也代表他个人对于中国人权议题的意见。柯兹表示，他的国际奥会官方档案记载许多体坛职称，但没有他这些年来无数个商业董事职称。澳洲奥委会的年报则记载了他目前所有董事职称，包括担任殷利殊赛马拍卖行的董事长。

国际奥会副主席柯兹（John Coates）没有进一步评论。

该报道说，柯兹并非国际奥会的101名委员当中唯一反对国际奥会应该就人权议题对北京施压的人。

国际奥会加拿大委员庞德（Dick Pound）曾坚称：“（国际奥会）对于政治上的改变无从置喙…而人权议题是政治议题。”他也不保证选手可以在中国境内讨论这些议题，而不会面临任何后果。庞德还不切实际地建议说：“如果能够就此事（新疆议题）展开独立调查将很有帮助…或许中国会准备考虑这么做。”

庞德认为一党独大的中国可能对维吾尔族议题展开“独立调查”，这番言论显然十分天真，掩盖了他对这个国家其实了解甚深。据媒体揭露，庞德担任顾问的加拿大司特曼律师事务所（Stikeman Elliott LLP）在中国有长期经验，公司网站还号称“为许多知名的中国企业提供法律服务”，并列出许多中国国营企业，包括中国石油海洋总公司、中信集团、中投公司等。

“野兽日报”取得庞德于2013年发行的著作，书里还吹嘘这家律师事务所在中国大展业务触角。庞德写道：“事务所对于中国一直很有兴趣，可以追溯到1980年代。当时中国开始向外发展，我们在2005到2006年和前加拿大驻中国大使巴洛赫（Harold Balloch）密切往来，帮助我们更了解中国市场。”庞德告诉“野兽日报”：“我的事务所以及事务所的亚洲业务，都与我个人如何看待国际奥会的角色及其和中国之间的关系没有关联。”

中国当局对于胆敢干涉新疆事务的西方法律专家已经给出一个清楚讯息，在去年制裁了针对新疆种族灭绝案件给予法律建议的英国御用大律师。

庞德则表示，对于中国报复这些律师，他一无所知。

和中国有商业关系的国际奥会委员不只如此。英国委员柯伊（Sebastian Coe）去年曾说，国际对北京冬奥的外交杯葛“毫无意义且会带来伤害”。

而英国杂志“私家侦探”（Private Eye）揭露指出，柯伊担任澳洲矿业公司FMG集团（Fortescue Metals Group）的非执行董事，每年可以拿薪超过13万美元，而这家公司在2020年的数十亿美元营收有9成来自中国，更有一家中国国营公司是集团大股东。