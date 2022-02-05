法国国民议会拒绝为阿桑奇提供政治庇护

法国国民议会周五晚间否决了关于要求政府向维基解密创始人阿桑奇提供政治庇护的动议。阿桑奇目前羁押在英国，一旦引渡至美国，他将面临175年监禁。

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2月4日星期五，法国国民议会针对是否向维基解密创始人提供政治庇护议题展开辩论，这项跨党派的动议再次要求法国政府给予维基解密创始人以难民身份，最终以17票赞成、31票反对的结果遭到否决。

这项动议于 2021 年 10 月下旬发起，得到了来自多个党派数十名议员的支持。议案审议的时机恰好在国民议会与参院刚刚就民主运动党（MoDem）议员西尔万-瓦瑟曼（Sylvain Waserman）提出的更好地保护法国举报人的法案达成协议之后。动议文本仅具象征意义。

法国“共和前进”党国会议员詹妮佛-德·泰默曼（Jennifer de Temmerman）周二向法国媒体（解放报）表示：维基解密创始人在揭出盟国之间不应采用的做法时，为法国提供了帮助。她强调了应该对举报人提供保护的意愿。

阿桑奇在2012年寻求厄瓜多尔政治庇护，并在该国驻英使馆隐居七年。2019年4月，被伦敦警方抓捕，其后一直被关押在伦敦戒备森严的贝尔马什监狱。

如今，阿桑奇面临被引渡到美国的威胁。他因从 2010 年开始发布关于美国军事和外交活动、特别是在伊拉克和阿富汗的数十万份机密文件，包括战争罪和危害人类罪，被美国起诉。因此一旦引渡美国，他将面临175年监禁。