美国批评中俄联合声明 称习近平本应利用机会推动缓解乌克兰危机

中国和俄罗斯周五在两国元首北京会晤后发表联合声明，宣布建立深度战略伙伴关系。对此美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)表示，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京的会晤本应是中国推动俄罗斯缓和与乌克兰紧张局势的机会。

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据路透社报道称，美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)周五表示，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京的会晤本应是中国推动俄罗斯缓和与乌克兰紧张局势的机会。而这样的做法是世界对“负责任的大国”的期望。

康达星期五对新闻界表示说，“如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，而中国视而不见，这表明中国愿意容忍或默许俄罗斯胁迫乌克兰的努力，即使这些努力让中国难堪，损害欧洲安全，并危及全球和平和经济稳定。”

中国和俄罗斯周五在两国元首北京会晤后中俄宣布建立深度战略伙伴关系，并发表联合声明，反对外部势力破坏两国共同周边地区安全和稳定，反对外部势力以任何借口干涉主权国家内政，反对“颜色革命”，将加强在上述领域的协作。

另外，就中国和俄罗斯周五在两国元首北京会晤，美国白宫发言人被问及时称拜登与中国有自己的关系。据路透社，普萨基在记者会上补充说，美国目前的工作重点是若俄罗斯入侵乌克兰，如何与盟国进行合作。