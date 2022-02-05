谭德塞见到了李克强：双方说继续查新冠病毒源头

世界卫生组织（WHO）负责人谭德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus周六说，他已经与中国总理李克强会面，讨论了新冠病毒疫情，特别提及对新冠病毒溯源的调查，法新社说，目前对新冠肺炎病毒起源的调查陷入僵局。没有消息报告，谭德塞在北京是否能与中国国家主席习近平见面会谈。

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据法新社今天发自日内瓦的报道说，谭德塞宣布说，"我很高兴与中国总理李克强会面。我们讨论了新冠病毒疫情以及今年积极推动疫苗公平工作的必要性，以便为世界70%的人口接种疫苗。"此刻谭德塞为出席2022年冬奥会而访问北京，据谭德塞博士在推特上说，"我们还讨论了加强合作的必要性"，以发现 "基于科学和有证据的病毒起源"。

这是自2020年1月以来，世卫组织负责人首次访问中国，在武汉市发现首批冠状病毒患者后的几周，谭德塞曾前往中国。

世卫组织的国际专家曾于2021年1月访问武汉，称与中国同行合作，以确定病毒的来源。在2021年3月公开的一项联合调查中，他们认为该病毒 "极不可能 "来自实验室，而倾向于动物自然传染的可能性。

但谭德塞博士后来批评指出，北京没有分享关于病毒的 "原始数据 "，是造成追踪新冠病毒来源的一个 "问题"。

法新社说，在新冠病毒疫情全世界大流行开始两年后，科学家仍在努力追踪新冠病毒的来源。总部设在日内瓦的世卫组织已经成立了一个新的科学家小组，以恢复调查并研究可能引发未来新冠病毒大流行病的其他病原体。然而，中国拒绝了在该领域进行进一步研究的呼吁。