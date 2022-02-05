路透社看北京冬奥会开幕：体育与全球政治混为一谈

中国国家主席习近平周五为北京冬季奥运会揭幕，本届赛事不但是在有全球新冠疫情之下展开，体育也与全球政治混为一谈，在冷战时期以来较为少见。

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据路透社说，北京冬奥在新冠疫情与国际政治阴影下展现活力。几个小时前，中国和俄罗斯两国元首北京会晤后发表联合声明表示，“合作没有禁区”，反对外部势力破坏两国共同周边地区安全稳定。

精彩的开幕式在两名选手点燃圣火后结束，其中一人为20岁的维吾尔族女运动员迪妮格尔。在著名的鸟巢体育场，三千名表演者登上了由11,600平方米的高清LED屏幕组成的舞台。因为疫情的关系，现场观众人数受到限制。舞者挥舞着绿色发光杆涌入会场，象征立春的节气，随后白色和绿色交杂的烟花在空中拼出了“SPRING(春天)”。

该报道称，美国认定中国对新疆维吾尔族穆斯林进行种族灭绝，美国在内的几个西方国家宣布对北京冬奥会采取外交抵制。中国否认侵犯人权的指控，试图通过这场开幕式传达包容的精神--中国国旗在中国56个民族的代表间传递，然后在国歌声中缓缓升起。

知名导演张艺谋担任开幕式总导演，在2008年北京奥运的成功演出后再度策画这场盛会。不过如同半年前的东京奥运，疫情也造成了严重限制，现场观众数量大幅缩减。

路透社说，在地缘政治紧张背景下，国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)呼吁全球政界领袖遵守“奥林匹克休战”，“给和平一个机会”。