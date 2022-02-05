奥运会/两岸

陆委会：运用特定台籍人士统战无法改变两岸互不隶属事实

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Le Stade Olympique, surnommé le "nid d'oiseau", où auront lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février 2022)北京冬奥会
Le Stade Olympique, surnommé le "nid d'oiseau", où auront lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février 2022)北京冬奥会 Noel Celis AFP/Archives
作者： 台北特约记者 陈民峰
5 分钟

北京冬奥昨(4日)晚开幕，主题曲「一起向未来」正式呈现在世人眼前，参与演唱的台湾艺人超过10位，包括萧敬腾、张钧宁等。国民党前主席洪秀柱也透露，自己很荣幸受邀出席，并希望奥运精神能消弭两岸分歧。台湾陆委会则公开批评说，这些统战作为千篇一律，徒增台湾民众反感，期盼台湾民众能珍惜得来不易的民主自由生活方式。

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昨晚的北京冬奥开幕式上，「中华台北」代表团的出场顺序是第十一个。进场时，大会司仪先唱名「Chinese Taipei」，然后用普通话称「中华台北」，但大陆央视播报员在转播中仍以「中国台北」称呼来自台湾的「中华台北」代表团，符合大陆一贯采取的「内外有别」作法。

北京冬奥昨晚正式开幕之前，台湾陆委会就以新闻稿的方式回应说，中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，即使中共不断运用特定台籍人士进行政治操作与统战宣传，刻意营造两岸同属「一中」的假象，也改变不了两岸互不隶属的客观事实。

昨晚透过开幕式的转播，「一起向未来」这首主题曲传送全球，由105位艺人献唱，港台歌手超过一半，其中台湾艺人有11位，包括多次在春晚演出的艺人张韶涵，还有舒淇、苏有朋、王大陆、歌手信、任贤齐等，欧阳娜娜也演奏大提琴出现在画面中。

台湾陆委会指出，希望国人都能珍惜得来不易的民主自由生活方式，认清中共以「拉打两手」对台进行分化的手段与野心，相关言行也应考虑台湾社会观感，避免成为中共的统战宣传样板，共同维护国家的主权与尊严。

陆委会并呼吁中共作为今年冬季奥运的主办方，与其耗费资源，进行政治统战宣传与「大外宣」，单方输出其意识形态与大国形象，不如以务实开放的态度，倾听台湾人民坚持民主自由生活方式的心声，积极响应国际社会对于中国大陆人权状况的关切。如此才能经由举办「北京冬奥」，营造友善、负责任的大国形象，真正达到「团结、和平、相互尊重理解」的奥运会精神。

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