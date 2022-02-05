陆委会：运用特定台籍人士统战无法改变两岸互不隶属事实

北京冬奥昨(4日)晚开幕，主题曲「一起向未来」正式呈现在世人眼前，参与演唱的台湾艺人超过10位，包括萧敬腾、张钧宁等。国民党前主席洪秀柱也透露，自己很荣幸受邀出席，并希望奥运精神能消弭两岸分歧。台湾陆委会则公开批评说，这些统战作为千篇一律，徒增台湾民众反感，期盼台湾民众能珍惜得来不易的民主自由生活方式。

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昨晚的北京冬奥开幕式上，「中华台北」代表团的出场顺序是第十一个。进场时，大会司仪先唱名「Chinese Taipei」，然后用普通话称「中华台北」，但大陆央视播报员在转播中仍以「中国台北」称呼来自台湾的「中华台北」代表团，符合大陆一贯采取的「内外有别」作法。

北京冬奥昨晚正式开幕之前，台湾陆委会就以新闻稿的方式回应说，中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，即使中共不断运用特定台籍人士进行政治操作与统战宣传，刻意营造两岸同属「一中」的假象，也改变不了两岸互不隶属的客观事实。

昨晚透过开幕式的转播，「一起向未来」这首主题曲传送全球，由105位艺人献唱，港台歌手超过一半，其中台湾艺人有11位，包括多次在春晚演出的艺人张韶涵，还有舒淇、苏有朋、王大陆、歌手信、任贤齐等，欧阳娜娜也演奏大提琴出现在画面中。

台湾陆委会指出，希望国人都能珍惜得来不易的民主自由生活方式，认清中共以「拉打两手」对台进行分化的手段与野心，相关言行也应考虑台湾社会观感，避免成为中共的统战宣传样板，共同维护国家的主权与尊严。

陆委会并呼吁中共作为今年冬季奥运的主办方，与其耗费资源，进行政治统战宣传与「大外宣」，单方输出其意识形态与大国形象，不如以务实开放的态度，倾听台湾人民坚持民主自由生活方式的心声，积极响应国际社会对于中国大陆人权状况的关切。如此才能经由举办「北京冬奥」，营造友善、负责任的大国形象，真正达到「团结、和平、相互尊重理解」的奥运会精神。