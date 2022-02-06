中国春节旅游 人数、消费双降

在连续第三年受新冠肺炎疫情影响下，中国文化和旅游部（文旅部）6日公布数据显示，2022年春节假期七天，中国国内旅游出游2.51亿人次，年减2%，旅游收入人民币2,891.98亿元，年减3.9%，呈现出游人次及旅游金额“双降”的情况。

广告 继续浏览后续

与疫情前对比，文旅部数据显示，2022年春节期间国内旅游人次恢复至2019年同期的73.9%，收入恢复至2019年同期的56.3%。文旅部强调，2022年全国文化和旅游系统未发生重特大安全事故，假日市场总体安全平稳有序。

值得注意的是，在北京冬季奥运会举办加持下，冰雪旅游成为今年中国春节期间最受欢迎的新选择，但在疫情防控的层层限制下，北京冬奥无法带来大量的游客，也限制了冰雪旅游的商机。

携程《2022年春节旅游总结报告》显示，东北与海南“一冷一热”，是假期最热门的旅游目的地，以东北三省为目的地的机票预订，年增超过五成，与前往海南的多以女性用户相比，前往东北滑雪溜冰的用户，多以男性旅客为主，占比56%。

“去哪儿网”平台数据显示，春节期间，滑雪场售票数量较去年翻倍成长；飞猪平台数据显示，春节冰雪旅游相关商品订单量，较去年春节增长超过30%，且订单中有七成来自南方消费者，前十大客源地依序为北京市、上海市、广州市、重庆市、成都市、杭州市、深圳市、武汉市、济南市和大连市。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山认为，相比北方人对冰雪的熟悉，南方人对冰雪更多一重好奇与期待。近年来，随著南方滑雪场的增加，“潜在”的冰雪消费需求将被逐渐释放出来，让冰雪旅游成为真正的“全民旅游”。