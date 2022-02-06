冬奥亮点： 俄15岁花滑天才少女瓦利耶娃惊艳全场

在 2 月 6 日上午进行的北京冬奥会花样滑冰团体赛女单短节目比赛结束之后，俄罗斯奥委会代表队成功反超美国队，以头名的身份进入决赛。冰上舞姿仙气逼人! 俄罗斯15岁花滑天才少女瓦利耶娃惊艳全场，她是北京冬奥夺金大热门。

广告 继续浏览后续

帮助俄罗斯奥委会代表队实现反超的，正是被粉丝们亲切地称为 "K 宝 " 的俄罗斯 15 岁花滑新秀卡米拉 · 瓦利耶娃。她在全套动作中表现出色，最终拿到了 90.18 分力压群芳，要知道在这场比赛中排名第二的日本选手樋口新叶也只拿到了 74.73 分……

赛后不久，" 花滑 K 宝 " 和 " 瓦利耶娃太强了 " 接连登上微博热搜，中国的花滑迷也被她完美的表现征服。

出生于 2006 年 4 月的瓦利耶娃小时候因为身体瘦弱，才被家人送去从事体育运动。2019 年，年仅 13 岁的瓦利耶娃便在国际舞台上崭露头角，在青少年花滑赛事中迅速成为聚光灯下的绝对主角，拿到了那一年青少年花滑大奖赛总决赛的金牌；一年之后，她又成功夺得世界青年锦标赛冠军，进一步奠定了自己在花滑女单赛场上的地位。

随后，进入成年组参赛的瓦利耶娃更是迅速成长。去年 10 月，在花滑大奖赛加拿大站女单的比赛中，瓦利耶娃成功夺冠，其中自由滑和总成绩两项成绩全部刷新世界纪录；一个月后，她在索契站的比赛中再度将总成绩世界纪录刷新；12 月份，她夺得了职业生涯首个俄罗斯全国赛的冠军头衔，并且以短节目 90.38 分的成绩，成为花滑女单历史上首位短节目成绩突破 90 分大关的选手。

今年 1 月份，瓦利耶娃拿到了欧锦赛女单冠军，其中短节目再度创造新高，拿下了 90.45 分的优异成绩，为自己的首次冬奥会之旅做好准备。要知道，此时距离她正式亮相国际赛场仅有 3 年时间而已！

在今日上午的北京冬奥会花滑团体赛女单短节目比赛中，瓦利耶娃技术动作分 51.67 分，节目内容分 38.51 分，两个成绩均为 10 名选手中的最好成绩，表现堪称 " 碾压级 "。身材修长的瓦利耶娃不仅拥有极强的跳跃技术与动作衔接能力，更是在艺术表现力上展现出了世界最高水平。她修长的手臂被评价为 " 全球最会讲故事的双臂 "，花滑爱好者更是称这名尚不满 16 岁的新秀为 " 真正的天才 "。