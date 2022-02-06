俄15岁花滑天才少女夺冠有望

冬奥亮点： 俄15岁花滑天才少女瓦利耶娃惊艳全场

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La patineuse artistique russe Kamila Valieva, 15 ans, impressionne ses rivaux et ses coéquipiers lors de ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver
La patineuse artistique russe Kamila Valieva, 15 ans, impressionne ses rivaux et ses coéquipiers lors de ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver © AFP
作者： 法广
6 分钟

在 2 月 6 日上午进行的北京冬奥会花样滑冰团体赛女单短节目比赛结束之后，俄罗斯奥委会代表队成功反超美国队，以头名的身份进入决赛。冰上舞姿仙气逼人! 俄罗斯15岁花滑天才少女瓦利耶娃惊艳全场，她是北京冬奥夺金大热门。

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帮助俄罗斯奥委会代表队实现反超的，正是被粉丝们亲切地称为 "K 宝 " 的俄罗斯 15 岁花滑新秀卡米拉 · 瓦利耶娃。她在全套动作中表现出色，最终拿到了 90.18 分力压群芳，要知道在这场比赛中排名第二的日本选手樋口新叶也只拿到了 74.73 分……

 

赛后不久，" 花滑 K 宝 " 和 " 瓦利耶娃太强了 " 接连登上微博热搜，中国的花滑迷也被她完美的表现征服。

出生于 2006 年 4 月的瓦利耶娃小时候因为身体瘦弱，才被家人送去从事体育运动。2019 年，年仅 13 岁的瓦利耶娃便在国际舞台上崭露头角，在青少年花滑赛事中迅速成为聚光灯下的绝对主角，拿到了那一年青少年花滑大奖赛总决赛的金牌；一年之后，她又成功夺得世界青年锦标赛冠军，进一步奠定了自己在花滑女单赛场上的地位。

随后，进入成年组参赛的瓦利耶娃更是迅速成长。去年 10 月，在花滑大奖赛加拿大站女单的比赛中，瓦利耶娃成功夺冠，其中自由滑和总成绩两项成绩全部刷新世界纪录；一个月后，她在索契站的比赛中再度将总成绩世界纪录刷新；12 月份，她夺得了职业生涯首个俄罗斯全国赛的冠军头衔，并且以短节目 90.38 分的成绩，成为花滑女单历史上首位短节目成绩突破 90 分大关的选手。

今年 1 月份，瓦利耶娃拿到了欧锦赛女单冠军，其中短节目再度创造新高，拿下了 90.45 分的优异成绩，为自己的首次冬奥会之旅做好准备。要知道，此时距离她正式亮相国际赛场仅有 3 年时间而已！

在今日上午的北京冬奥会花滑团体赛女单短节目比赛中，瓦利耶娃技术动作分 51.67 分，节目内容分 38.51 分，两个成绩均为 10 名选手中的最好成绩，表现堪称 " 碾压级 "。身材修长的瓦利耶娃不仅拥有极强的跳跃技术与动作衔接能力，更是在艺术表现力上展现出了世界最高水平。她修长的手臂被评价为 " 全球最会讲故事的双臂 "，花滑爱好者更是称这名尚不满 16 岁的新秀为 " 真正的天才 "。

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