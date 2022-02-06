北京冬奥瑞典记者写隔离日记

瑞典“快报”记者盖德前往北京采访冬季奥运，却在抵达后确诊染COVID-19、由救护车火速送去隔离。他在隔离期间找到继续工作的方法：替报社撰写隔离日记报道在中国隔离情况。

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来北京报道冬奥却确诊，瑞典记者改写隔离日记专栏。据路透社消息说，盖德（Philip Gadd）2日降落北京后，采检新冠病毒结果为阳性。他很快被送到指定的隔离饭店，与外界隔绝。

盖德是“快报”（Expressen）记者暨网络电视主播，他从北京发表的首批专栏文章，描述自身的“太空人”经历：他由数名从头到脚穿上个人防护装备（PPE）的官方人员护送到隔离设施，远离争夺奖牌的参赛选手和负责报道的媒体同业。盖德在前往隔离途中也穿上全套个人防护装备，包括口罩、面罩、手套和一件式白色防护衣，将他从头到脚包覆。

据盖德从隔离饭店透过Zoom接受路透社访问时表示：“这真是一段可怕的经历，感觉真的…很不真实。我感觉像在一部电影里，类似科幻片。”据盖德说，“发生在我身上的一切真是令人难以想像。我离家很远，从瑞典千里迢迢来到中国，却落得一个人在救护车上，没有人可对话。”

据中央社报道称，前来北京冬奥采访的记者，必须每天接受新冠病毒检测，且须戴上口罩，还须隔着金属围栏访问选手。

不过，盖德5日复检呈阴性反应，他现在等待下次采检结果若也是阴性，便可重新加入同事并按计划报道越野赛事。据盖德表示，他在隔离饭店的网络连线良好，使他能从远端协助同事工作。

据该报道称，对于许多遭到隔离的选手抱怨供餐品质，盖德说他没有这方面的问题，只是怀念有选择的自由。“我想我离开这里后要做的第一件事，就是上餐馆要菜单，然后从上面选择我想吃的东西。”