台湾成为香港逃亡避难地

自香港爆发反送中抗议运动三年后，香港人仍在成群结队地离开这个前英国殖民地。其中最受欢迎的目的地是台湾。台湾面对中国沿海，距离香港700公里，乘坐飞机一个半小时即可到达。根据台湾政府的数字，去年有超过11000名香港人获得了居留许可证。这是一个创纪录的数字。

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据本台在台湾的记者Adrien Simorre报道，眼前受访的这位香港青年，佩戴香港颜色的帽子和围巾。这位22岁的香港人说，他因害怕被捕而逃离。他现在是台北的一名学生。据他解释，"我选择台湾是因为它是亚洲最民主的国家之一。”他解释说：“语言也相似，因为台湾人和我们一样使用传统的中文。而且他们对我们也非常友好，许多台湾人在香港示威期间支持我们！"

该报道称，台湾事实上是独立的，但被北京宣称拥有。台湾很早就表现出与香港人的团结。

但对于22岁的香港摄影师丹尼尔来说，这种团结缺乏具体支持措施。他说："我认为台湾政府有意帮助香港人，但实际上，法律并不真正欢迎香港人。例如，要在台湾获得居留身份，你必须以最低工资的两倍工作5年。当你是一个年轻的毕业生时，这是很困难的事情！

由于缺乏前景，这些年轻的香港人中有许多人正在考虑出路。但返回香港仍然是不可能的。他解释说：“当然，我想回到香港，但由于香港”国家安全法“，这是不可能的。这是一个风险问题，而不是个人选择。”