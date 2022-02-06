四川乐山大佛黑鼻子黑脸 修不修理引争议

中国四川省乐山大佛因为无法根治的渗水问题，频频启动修复，每隔几年就鼻部渗水发黑的大佛让专家伤透脑筋，但民众却相对“佛系”，有网友劝专家“随它去”，称 “佛学的精义，难道不是放下么？”

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四川乐山大佛总是黑鼻，中央社引述消息报道称，专家会诊民众却呼吁放下吧。

乐山大佛是世界现存最大的石刻坐佛，通高70多公尺，距今已有1000多年历史，巨大的佛像开凿在大渡河、青衣江和岷江三江汇流处的红色山岩体上。然而，红砂岩山体易受风化病害，有的岩体表面明显泥沙化，用手指轻轻一蹭便可能脱落。

虽然乐山大佛2019年已完成整修，但没多久时间，大佛的鼻部又因渗水发黑。

2019年4月，乐山大佛结束了200多天的修复，但这份光鲜没持续多久，几个月后，黑斑再度出现在大佛的脸颊。到2021年12月21日，从岷江河畔远眺，枕着绿树的大佛与皴石融为一体，只有鼻子是“黑三角”，微生物组成的黑斑爬满脸颊，蔓延至全身。

消息说，“鼻黑”、“脸花”已经是乐山大佛面容的常态。在过去几十年中，历经数次粉刷的大佛，脸部抹灰多达6、7层。四川盆地氤氲的水气，入侵修缮层的细孔，成了微生物的乐园。

1914年以来，乐山大佛先后进行了7次较大规模的表面修复，但都没有从根源解决问题。

乐山大佛的修复处处难关，大陆民众却没有专家这般忧心。有网友“佛系”回应称：“它本来就应该‘脸花鼻黑’，为什么一定要美化修饰它呢？”、“不如随它去，佛学的精义，难道不是放下么？”