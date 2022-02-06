在美出生中国女子花滑选手朱易场上跌倒 引发网络2亿热议官方急删

美国出生的中国女子花滑选手朱易在奥运赛事项目中失误，差点让中国队无法晋级，引来中国网民一阵酸言酸语，似乎也引发中国当局对网络的审查。

广告 继续浏览后续

美国出生中国花滑选手奥运失误 网民酸评不留情。据中央社引述消息报道称，19岁的朱易在美国出生长大，这次代表中国征战，她在花滑团体赛女子单人短曲项目成绩垫底。

朱易登场时，略显紧张，比赛出现失误，朱易在等待公布分数的时候，眼睛噙著泪水。中国花滑团体赛则从第三名掉到第五名，惊险晋级自由滑项目。2018年选择披上中国战袍的朱易说：“这一切发生得太快了，当时第一个跳跃落地还不错，我以为连接的动作能成功，但没想到失败了。”

中国微博上朱易跌倒的标签在被停用前，已经有超过2亿3000万次点阅量，今天下午后搜寻则未出现结果。另一个微博标签朱易搞砸仍可以看到，点阅量超过8000万。

但网络上鲜少同情朱易的声音，有些甚至质疑她入选中国队的决定。一名网友写道：“陈虹伊比她好多了，我不知道这种人怎么可以代表中国。”另一名网友说：“当然会有很多的压力，但告诉我哪个选手出赛，没有承受国家和人民的压力？”

据该报道称，一名网友语带尖酸提到朱易的父亲朱松纯，“恭喜中国滑冰队在计算机领域做出重大的贡献”。朱松纯是顶尖人工智能专家，他2020年返回中国，主持一个重要的研究机构。