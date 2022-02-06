好莱坞害怕北京捏平壤软柿子？揭秘旧片翻拍反派改成朝鲜人

美国米高梅多年前准备重拍旧作“天狐入侵”时，原本打算将中国刻划成入侵者，但这项决定后来证明是政治自杀，几经辗转，最后把侵略者改成朝鲜，避免遭拥有最大市场的中国报复。

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曾因忧惹怒中国，好莱坞旧片翻拍反派改成朝鲜人。中央社今天引述“华尔街日报”消息说，2008年，米高梅（MGM）为了别让公司破产，高层从旧电影片库中翻箱倒柜，看看有哪一部电影可以翻拍，最后决定重拍“天狐入侵”（Red Dawn）。

这部1984年的热门电影，是由查理辛（Charlie Sheen）与派屈克史威兹（Patrick Swayze）主演，他们饰演青少年美式足球队队员，在家乡遭苏联共产部队入侵时，拿着猎枪与土制炸弹守护家园。这部冷战电影将苏联刻划成威胁美国的邪恶帝国。

“天狐入侵”的故事前提有助米高梅引起青少年观众的共鸣。米高梅希望翻拍的新作能引起观众回响。其中一名新版编剧帕斯默尔（Jeremy Passmore）问米高梅高层：“那谁是反派。”答案明显是中国。

据该报道，就大多数层面而言，大家对从“天狐入侵”翻拍的新作“红潮入侵”（Red Dawn）没有什么印象，当年的票房收入为4500万美元。反观当时的“复仇者联盟 ”（The Avengers）与“黑暗骑士：黎明升起”（The Dark Knight Rises）每部吸金能力为“红潮入侵”的10倍以上。

当初米高梅高层想翻拍“天狐入侵”到制作完成“红潮入侵”的这段历程，从之后几年的角度来看，可视为好莱坞与其最重要外国市场中国关系变化的转捩点。米高梅在2008年经济大衰退后打算重拍“天狐入侵”，当时的金融危机动摇大家对美国经济的信心，失业率也居高不下，政府赤字达1兆美元。

另一方面，北京才办完夏季奥运，中国制造商赴美设厂，这样的发展是多数美国人从未想像过的。

2010年皮尤研究中心（Pew Research Center）民调发现，约47%的美国受访者认为中国日益强大的经济不利于美国；有近80%称中国军队现代化构成威胁。因此，编剧帕斯默尔必须开始想像中国入侵的场景，把新的一群青少年描绘成郊区守护者。跟先前许多电影一样，“红潮入侵”有机会拍出民众潜意识中的焦虑感，将这个情绪转换成大众娱乐。

该报道称，在“红潮入侵”筹备拍摄期间，米高梅贷款金额达37亿美元，每年支付的利息约3亿美元。米高梅在电影杀青前申请破产。为了筹钱，米高梅开始出售一些刚完成的作品。其他制片公司开始思索是否要买下“红潮入侵”版权。

然而，从帕斯默尔被要求将中国描绘成反派，到电影准备上映前这两年多期间，好莱坞市场有了变化。电影杀青前几天，“复仇者联盟”在中国戏院开出红盘，海捞逾2亿美元，让好莱坞意识到中国市场的吸金潜力。

到了2010年年中，电影剪辑完成时，没有任何好莱坞高层胆敢触碰把最重要客户刻画成反派的电影。因此，对“红潮入侵”制片而言，这代表唯一的解决办法必须大费周章，再度更换电影中的敌对国家。米高梅高层决定，在“红潮入侵”中，入侵美国的不会是中国，而是北韩。他们认为，北韩是美国真实世界中的敌国。最重要的是，好莱坞电影不会在朝鲜上映。

电影后制的烫手山芋从米高梅高层手上丢到特效制作公司Custom Film Effects的员工手中。他们的任务不只是把一国国旗换成另一国那么简单，因为在整部电影中，随处可见中国的旗帜和宣传海报。就连军人军服上的肩章也必须更换。最后费时两个月才完工。

报道称，后来，修改版的“红潮入侵”由与中国没有商业关系的小公司影域（FilmDistrict）买下，于2012年11月搬上大银幕，美国票房收入约4500万美元，虽然不足以收回成本，但可让米高梅避免遭到报复，以免耗资更庞大的电影无法登上中国戏院。