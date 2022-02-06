2月6日是武汉不明传染性肺炎疫情的吹哨人李文亮医生不幸去世两周年。中国官方没有公开纪念活动，而民间有许多人向这位染疫殉职的医生表达缅怀敬仰之意。有新冠病毒感染者指出，李文亮的话语权被剥夺就意味着真相被剥夺，导致发生在武汉的病毒祸害了全世界。武汉新冠肺炎死难者家属表示，李文亮事件只有在言论自由和新闻自由缺失的中国才会发生，难属们应该勇敢发声，追责隐瞒疫情的官员，要求国际社会追查病毒源头，以免后患无穷。

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今年2月6日是农历大年初六，中国城乡还在春节假期中，许多网友到仍然开放的李文亮微博账号@xiaolwl来拜年问候，把这位不幸殉难的疫情吹哨人视为凡人中的英雄，把他遗留的微博账号当作一面虚拟的“哭墙”。

李文亮的微博账号目前粉丝多达154.4万。他临终前在病床披露确诊新冠肺炎的最后一条微博后面评论留言超过百万，留言者至今络绎不绝。

他确诊前一天（2020年1月30日）发出的一条微博扼要说明了他“被造谣”和被患者传染新冠病毒的过程。“1月3日，公安局找到我并签了训诫书。之后我一直正常工作，在接诊了新冠病毒肺炎患者后，1月10号我开始出现咳嗽症状，11号发热，12号住院。”

在这条微博中，李文亮质疑当局通报声称没有人传人的隐瞒疫情说法。“那时候我还在想通报怎么还在说没有人传人，没有医护感染”。他还披露，“我的父母也在住院中。”

中国官方当时的通报直到李文亮医生被传染住院两天后（1月14日）才由“未见明显人传人”改口称“不排除有限人传人”。

李医生的肺腑之言

病床上的李文亮在发出上述微博的当天接受财新网采访时说：“大家知道真相更重要，平反对我而言不那么重要了，公道自在人心。”

他还指出，“一个健康的社会不该只有一种声音”。紧跟这句话后面，他还说了另一句发人省思的话：“不同意利用公权力过分干预。”

这位眼科医生生前是九千万中共党员中的一员，在现行体制内享有优越的社会和政治地位，本来前程似锦，但这场来历不明的疫灾改变了他的生命轨迹。