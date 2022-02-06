瑞典范德普尔5000米速滑夺冠 破奥运纪录

2月6日，在北京冬奥会速度滑冰男子5000米比赛中，瑞典名将尼尔斯·范德普尔（Nils van der Poel）夺得金牌。周日，范德普尔以6分08秒84的成绩打破男子速滑5000米奥运会纪录，摘取了金牌，同时也再度刷新了他自己保持的该项目的世界纪录。

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这位25岁的选手也为瑞典赢得了其自1988年以来的首枚奥运会速滑金牌。范德普尔在前4600米的比赛中并非处于领先状态，但在最后三圈的冲刺中超越了对手。

“我不太确定我今天会成为胜利者。”范德普尔在比赛结束后低调表示，虽然他在赛前就是夺魁呼声最高的选手之一。

瑞典国家速滑队教练乔耳·埃里克森（Joel Eriksson）则称赞，这是“一场完美的比赛”。

在当天的比赛中，该项目的冬奥会三连冠得主、荷兰名将斯文·克拉默（Sven Kramer）仅取得第九名的成绩。他现年35岁，这是他第五次征战奥运。

范德普尔在2018年冬奥会5000米速滑比赛中仅排名第14名，后在2018年至2019年间暂停从事滑冰运动。重返冰坛后，他在2021年世界锦标赛上获得了5000米和10000米项目的冠军，现在又如愿成为奥运会金牌得主。

范德普尔为瑞典队赢得了该队在本届奥运会上获得的第二枚金牌。