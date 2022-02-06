美国批评中国让新疆运动员最后一棒传递奥运圣火

美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德周日批评中国决定让一名出生在新疆的运动员星期五在北京的最后阶段传递奥运圣火。

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据法新社今天报道说，美国及其一些盟国选择在外交上抵制中国北京冬奥会，理由是新疆的人权受到侵犯。新疆是越野滑雪运动员迪尼热-依拉木江的出生地，她与中国另一位运动员赵嘉文是开幕式上最后一名火炬手。据美国大使周日在美国有线电视新闻网(CNN)上说：“这是中国当局试图转移我们对真正问题的注意力，即维吾尔人正在遭受酷刑，维吾尔人正在遭受中国的虐待，我们需要把这个问题放在首要关注位置。”

20岁的迪尼热-依拉木江来自新疆北部的阿勒泰，这个山区是中国声称发明滑雪运动的地方。似乎是为了回应对新疆人权的批评，中国媒体在最近几周一直在赞扬这个冬季运动目的地。

据美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德称，“我们知道那里发生了种族灭绝，"琳达-托马斯-格林菲尔德批评说，"我们已经谴责了它，总统（乔-拜登）也做了谴责。" 据格林菲尔德说，"我们已经明确表示，中国正在明知故犯地实施这些反人类罪行。"

当被问及将就人权问题发言的美国运动员在当地的安全问题时，她说她 "希望中国不会对他们采取任何行动"。"格林菲尔德补充说：“我们的目标是确保我们的运动员安全，我们正在尽一切努力来做到这一点。”

据人权组织说，至少有100万维吾尔人和其他讲突厥语的少数民族，主要是穆斯林，正在或已经被关押在中国西北地区新疆的营地，该地区受到当局的严密监视。

北京对此提出异议，称这些中心是职业培训中心，旨在让他们远离恐怖主义和分裂主义，中国官方说，此前有许多致命的袭击事件是由伊斯兰教徒或维吾尔族分裂分子所为。

法新社说，周六，在与中国国家主席习近平会晤后，联合国秘书长古特雷斯呼吁中国允许联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特访问新疆，但迄今为止北京方面一直拒绝。