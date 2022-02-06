联合国秘书长期盼北京为人权特使访问新疆开绿灯

联合国方面周六披露：联合国秘书长古特雷斯表示：期盼北京能够为联合国人权事务高级专员巴切莱特前往新疆进行“可信的”访问开绿灯。古特雷斯在北京出席奥运会期间，与中国国家主席习近平进行了会面。

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据联合国发布的一份公报内容，联合国秘书长古特雷斯在北京冬奥会会场外与中国国家主席习近平会面时表示，期望联合国人权事务高级专员公署能够与中国政府进行接触，并能促成人权事务高级专员巴切莱特对中国、包括新疆在内（的地区）进行“可信的”访问。北京在新疆地区针对穆斯林维吾尔少数民族的政策受到侵犯人权的指控。

法新社报道指出：中国官媒新华社发出的关于古特雷斯与习近平的会谈内容没有提及人权议题。

长期以来，联合国人权事务高级专员巴切莱特一直打算就新疆议题发布一份报告，这份报告受到西方国家及非政府组织的热切期待。然而，多年来，关于要求北京允许为其“不受阻碍地”进入新疆地区的诉求却始终未能如愿。

中国外交部发言人赵立坚曾在一月底表示：北京已为联合国人权事务高级专员访问中国和新疆做好准备。

但是，报道指出：北京却拒绝联合国对新疆展开调查的任何打算，认为：对新疆地区的任何访问都必须是‘友好的“。

包括美国，法国和英国在内的多个西方国家纷纷揭露中国对维吾尔族人犯有“种族灭绝“罪。

多个捍卫人权组织认为：上百万维吾尔人和其他已穆斯林为主的突厥少数民族，被关押、或曾被关押在新疆地区的“再教育营“内，受到当局的严密监视。