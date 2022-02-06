阿根廷加入一带一路 习近平会见多位赴华外国领导人

中国和阿根廷周日签署了一份谅解备忘录，以确定阿根廷这个拉美国家进入一带一路新丝绸之路计划，这是北京习近平发起的一个雄心勃勃的项目。习近平周日在北京会见了阿根廷，巴基斯坦，新加坡等国家出席北京冬季奥运会领导人。

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据法新社今天自北京报道称，一带一路倡议旨在通过建设港口、铁路、机场和工业园区，改善亚洲、欧洲、非洲和其他地区之间的贸易联系。这些基础设施计划应使中国能够进入更多的市场，为中国的公司开辟新的机会。

在访问北京参加奥运会期间，阿根廷总统阿尔贝托-费尔南德斯于周日受到了中国国家主席习近平的接见。据中国国家电视台CCTV报道，两国元首签署了一项协议，"共同促进 "新丝绸之路的建设。而该协议使阿根廷正式进入了一带一路。

中国已与近150个国家签署了与该倡议有关的协议。根据中国商务部的数据，中国公司去年在与新丝绸之路有关的项目上投资了200多亿美元（174亿欧元）。

该报道称，在因为出国费用病毒疫情而两年没有在北京接待客人之后，中国国家主席周日也接待了巴基斯坦总理伊姆兰-汗。

这次会见正值在巴基斯坦俾路支省发生致命袭击事件，俾路支省与伊朗和阿富汗接壤。最近几天，那里的军事冲突使巴基斯坦军队与一个分离主义团体激烈对抗。据中国中央电视台报道称，在今天的会晤中，习近平向巴基斯坦保证中国将提供 "坚定的支持"，特别是在 "打击恐怖主义 "方面。

近年来，巴基斯坦和中国建立了密切的关系，北京将在以瓜达尔深水港为旗舰的中巴经济走廊项目中投资超过500亿美元（420亿欧元）。但中国的这些项目在俾路支省引起了强烈的不满，该省是巴基斯坦地盘最大、人口却最少和最贫穷的省份，长期以来一直是种族、宗派冲突和分离主义暴力的舞台。

中国国家主席习近平6日还会见了波兰总统安杰伊-杜达和新加坡总统哈利玛-亚科布。