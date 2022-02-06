2008与2022：两届北京奥运会上普京地位华丽升迁

14年前，在北京夏季奥运会上，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京不得不将中国国家主席身边的位置让给美国总统，但在4日开幕的北京冬季奥运会上，他将与中国国家主席习近平单独举行午餐会谈，享受主人公的待遇。正分别因尖端技术和乌克兰事件与美国对立中的中俄两国的关系将以奥运会为契机变得更加密切。

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据朝鲜日报一项报道称，14年前还不敌布什，普京如今在北京冬奥会上升成主人公。

当地时间2日，据俄罗斯塔斯社报道称，俄罗斯总统外交事务顾问尤里·乌沙科夫在接受记者采访时表示，4日，中俄首脑将在北京举行午宴兼首脑会谈，并签署能源、金融领域等超过15个领域的合作协定。他表示，双方还在准备有关国际关系的联合声明。不同于通常以奥运会为契机召开的形式主义首脑会谈，本次会议旨在要取得实际成果。他指出：“中国（和俄罗斯）一致认为不能在危害其他国家安全的情况下确保本国的安全。” 并强调了中国在最近的乌克兰事态中对俄罗斯的支持。

2008年北京夏季奥运会时，普京也曾访问北京，会见时任中国国家主席胡锦涛并共进午餐。但当时受邀的并非普京一人。在开幕前在人民大会堂举行的欢迎午宴上，各国首脑排队会见胡锦涛后一同前往午宴现场。从当时的入场画面来看，站在胡锦涛旁边的是时任美国总统乔治·W·布什。普京站在布什总统的夫人劳拉女士的旁边。也就是说，胡锦涛与他们两人是分开入场的。

而在本届2022年北京冬奥会上，习近平和普京决定在开幕式前单独举行午宴，其他国家首脑将于开幕式第二天的5日出席由习近平主持的团体午宴。

该报道称，随着美国、日本等来自中国东部的压力不断加大，习近平尤其重视与位于中国西部的莫斯科的关系。2014年，习近平亲自出席了俄罗斯索契冬奥会开幕式。那是中国最高领导人首次亲自出席国际体育活动。习近平扩大对俄罗斯天然气的进口规模，在新建的中国核电站安装俄罗斯产核反应堆。中俄贸易规模去年达到1400亿美元，创下历史新高。

据朝鲜日报称，而俄罗斯方面，同样需要中国协助对抗在西侧对俄罗斯施压的北大西洋公约组织（NATO）的东进。当地时间1日，普京同访问莫斯科的匈牙利总理欧尔班·维克托举行会谈后，在新闻发布会上主张称：“如果乌克兰加入北约，俄罗斯和北约之间可能会爆发‘战争’。”原因是乌克兰政府公然称：“将通过武力等方法收复（2014年被俄罗斯抢走的）克里米亚半岛。”普京一改此前“军事措施”之类的间接表达，直接使用“战争”一词，因此有人观测认为，在本届北京奥运会期间，普京可能会对乌克兰采取军事冒险行为。