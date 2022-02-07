中国：反对声中 美国影片《搏击俱乐部》结尾被恢复

美国著名电影导演大卫-芬奇的经典之作《搏击俱乐部》的结尾，最近几个星期，在中国遭改引发观众的震惊和评论热潮后，网络播放平台终于恢复播放原始版本。

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法新社发自北京的报道指出，中国政府每年只允许少数几部外国电影上映，审查人员会毫不犹豫地删除被认为是令人不安或是由颠覆性的场景。

1999年在美国上映的《搏击俱乐部》，由好莱坞巨星布拉德-皮特和爱德华-诺顿主演，一经上映就吸引了大批观众，是当年的热门大片，成为导演的经典之作，但20多年后，影片的最后结局在中国被彻底改写。 上个月，腾讯视频平台上播放的版本却与原版完全相反，对此影迷十分不满。

影片原版的结尾是，由爱德华-诺顿扮演的影片叙述者，杀死了由布拉德-皮特扮演的他想象中的另一个自我，然后目睹了摩天大楼的爆炸，暗喻英雄梦想中的现代世界的毁灭。

此前在中国播出的修改版本，则是以黑屏和一段字幕结束了电影："警察挫败了计划，逮捕了所有罪犯，防止了炸弹爆炸。字幕还称，布拉德-皮特扮演的角色已被送入 "精神病院"。

腾讯方面没有对恢复电影原版发表评论。 法新社报道指出：很难说这些修改是否是由当局强加的。

2019年，《波西米亚狂想曲》一片中，皇后乐队主唱弗雷迪-墨丘利性行为的几段场景已从在中国播放的版本中被删除。

为了获得中国市场的批准 好莱坞电影公司有时也会主动从电影中剪掉某些场景。