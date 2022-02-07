北京冬奥 穆斯林国家对维吾尔人遭迫害保持缄默

虽然抵制北京冬奥会的呼声不断增加，但却无一个穆斯林国家谴责中国对维吾尔少数民族施加的暴力行为。这也成为法国媒体在冬奥会开幕之际关注的焦点。

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北京冬奥开幕了，法国快讯周刊报道指出，中国国旗在北京奥林匹克体育场高空飘扬。 各国代表团的芭蕾舞表演已经结束。 两位头戴白帽、肩披红夹克的中国运动员迪尼格尔·伊拉木江和赵嘉文把奥运圣火传送到北京鸟巢围场的中央。

主圣火坛点燃，圣火传递仪式大功告成，奥林匹克北京冬季运动会终于开始了！如果说周五(2月4日)的庆典活动顺利进行，那么它在以美国为首的许多西方代表团抵制的背景下，也揭示了远远超出体育框架的着眼点。

快讯周刊在玉洁冰心及仙气十足的冬奥会开幕之际注意到，怎么那些穆斯林国家对新疆维吾尔人的被迫害出奇地保持沉默。

强制性劳役： 除了俄罗斯总统普京在乌克兰冬奥代表团出场时，技巧地演出倦态午休睡意之外，这个开幕式还有另一个令人瞩目的标志：

那就是负责传递北京冬奥圣火最后一棒的双人组的其中一人，就安排了中国运动员迪尼格尔·伊拉木江；中国越野滑雪运动员伊拉木江就是来自维吾尔少数民族所在地的新疆。拉乌尔-丹杜兰德战略研究 (la Chaire Raoul-Dandurand )地缘政治观察站的主席彦·罗氏指说：“这是一个显着的政治选择，以回应西方对中国政府在新疆内部设立劳动拘留营的抨击。 通过圣火传递人这一安排，中国当局希望因此对外展示维吾尔人融入中国社会组织的形象。”

几年来，北京政权一直被指控任意拘禁近 100 万来自该国西北部新疆维吾尔少数民族的穆斯林，以回应 2009 年至 2014 年之间所发生的那些被归咎于由伊斯兰或分裂主义者维吾尔人发动的袭击事件。当局对他们施以强迫劳动，关入改造营、性暴力、强迫结扎、酷刑等等。搜集中国政府对维吾尔人镇压的研究工作及证词可说堆积如山。 而共产党却将这些集中营描述为打击反对“宗教极端主义”的“再教育中心”。

西方国家的行动： 面对这些屡次侵犯人权的行为，习近平领导的国家面临的压力越来越大。 此前，随着冬奥会的临近，多国政府也纷纷发出呼声。

许多国家的政府随着奥运会的临近，也纷纷发出抵制呼声。 美国、加拿大、澳大利亚和英国已选择不派出任何官方代表团。

法国在没有抵制北京冬奥的情况下，国民议会赶上这项体育时事风潮，通过了一项谴责维吾尔人种族灭绝的决议案。

然而，没有一个穆斯林国家参与了这项旨在谴责中国政权对维吾尔少数民族施加暴力的国际行动。

外交利益的理由首先可以解释这一立场，政治学讲师和伊斯兰教专家瑟尼格(Haoues Seniguer )详细说明：“无论什么强大国力的政权，从来没有真正的朋友，只有当出现利益关系时，才能论及朋友。这些穆斯林国家现今不愿干涉，因为他们无法从中获得什么获益。”

第一大商业伙伴 ：“如果我们以巴基斯坦或印尼为例，这些国家在文化、商业甚至政治上都与中国有着非常密切的关系。中国并不打算与邻国闹得不愉快”，彦·罗氏继续说道。自 2013 年习近平上任以来，通过商业网络将中国与南亚、东欧和中东联系起来的庞大战略项目，它可能使得中国更接近大部分的穆斯林国家。印度尼西亚对中国的依赖就是很好的明证，例如：北京既是其制成品的主要供应商，也是其原材料的第一个客户。

瑟尼格对此总结道 ：“根据经济利益，各国很少关注侵犯人权行为”。2020年，中国已经比西方国家更进一步成为海湾国家的主要经济伙伴；根据中国共产党提出的数据，中国近70%的石油来自该地区。

除了商业利益的考量，许多穆斯林国家的沉默也说明了中国文化的影响力。 “中国外交往前冲，美国或欧洲公司刚好相反。

中国政府的讲话很简单：“我们不会剥削你，我们尊重你，但我们会以双赢的逻辑让你更接近。” 东南亚或中东的许多国家更愿意与中国讨论”，彦·罗氏 指出。反美姿态也吸引了那些对美国的敌意占主导地位的国家，例如埃及。

有了这种话语权，对于像伊朗这样立场与其他中东的没有任何关系的阿拉伯国家，这也成为中国可以强硬把自己成为这类国家联合伙伴的理由。彦·罗氏还说： “他们建立了一个联姻国的理由：我们有一个共同的敌人：西方。”

同时，中国从不对盟国或敌对政权发表任何评论。 它几乎不干涉他国事务的事实推促许多大国也这样做。这名研究人员嘲笑道 ：“在专制政权之间，他们在不干涉原则下相处得很好。”

沙特阿拉伯在国际舞台上仍因卡舒吉事件而受到削弱，但它在与中国的关系上保持低调及含蓄。 如果这些国家的人民可以被拘留营内维吾尔人的命运所触动，但他们的政府会视而不见。

瑟尼格进一步说明：许多穆斯林国家正试图与这个维吾尔人权的问题保持距离，就像有些人对巴勒斯坦问题的作法一样。

土耳其，一个泯灭的声音： 就土耳其而言，一名足球运动员的案例就极具标志性。 2019年12月，一名土耳其裔德国球员梅苏特·厄齐尔公开质疑穆斯林世界对维吾尔人命运的缄默。这是最先公开发言谴责的声音之一：“《古兰经》的副本被烧毁……清真寺被毁……伊斯兰学校被取缔……宗教知识分子一个接一个地被杀……穆斯林的兄弟们被强行送进拘留营……但是这些穆斯林却保持缄默。

我们听不到这些穆斯林人的声音”。而他在此前曾经得到过与他关系密切的土耳其总统埃尔多安的支持。

土耳其长期以来一直在为维吾尔族人民做贡献。 说土耳其语的维吾尔人的遭遇在土耳其人民和权力的奥秘中激起了一股支持的浪潮。

彦·罗氏还说：“土耳其是与维吾尔人在文化上最相似的穆斯林国家。” 埃尔多安总统曾三番两次敦促中国主席审查其对维吾尔人实施的再教育政策。

然而，多年来，经济利益打败了土耳其的坚定立场。特别是在解决叙利亚冲突方面， 为了寻找新的外交伙伴关系，土耳其总统优先考虑与北京保持良好关系，而忽略了在中国受迫害的穆斯林少数民族了利益。

2020 年 12 月，土耳其领导人因此批准了一项将维吾尔人引渡到中国的条约。 虽然土耳其在外交上一直明确表示，只有恐怖攻击的肇事者才会被送到中国，然而这一动作就是与维吾尔人最亲近的国家之一的一项疏远的标志。

快讯周刊最后还指出，而代表中国持着圣火跑最后一站，传递并点燃北京冬奥圣火的这位来自新疆维吾尔少数民族的中国越野滑雪运动员迪尼格尔·依拉姆江即使有再好的比赛成绩，应该对新疆当地的情况不会带来什么改变吧！