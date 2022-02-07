拜登会晤朔尔茨表示：美德一致行动 应对俄罗斯“入侵”及中国带来的挑战

美国总统拜登周一在白宫首次会见德国总理朔尔茨时表示，美国和德国正在“协调共同行动”，应对俄罗斯在欧洲的“入侵”行为，以及中国带来的挑战。德国承诺支持乌克兰应对俄罗斯，并向立陶宛增派350名士兵，加强北约军事部署。

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美国总统拜登在白宫与到访的德国总理朔尔茨会谈，讨论乌克兰局势。法新社消息，拜登周一在白宫表示，“我们正在采取共同行动，继续阻止俄罗斯在欧洲入侵行为”，并应对“中国带来的挑战”。

拜登在与来访的德国总理朔尔茨会晤时还表示，德国是“美国最亲密的盟友之一”。拜登表示，美国和德国在应对俄罗斯的侵略问题上步调一致，正进一步阻止俄方在欧洲的侵略。拜登又说，两人也会讨论应对中国、新冠疫情和气候变化等问题。

朔尔茨形容，德国与美国是最亲密的盟友，并密切合作，此次会谈是重要时刻的一次重要会议，他强调有必要讨论应对俄罗斯对乌克兰的侵略。

德国新政府被指应对俄罗斯不力，并遭到美国和乌克兰一些人的批评。朔尔茨较早时表明，如果俄罗斯攻击乌克兰，将付出非常高的代价。

最近几周，朔尔茨曾拒绝向乌克兰运送武器，并对有争议的北溪2号天然气管道持保留态度，最后才同意将其列入俄罗斯袭击乌克兰可能采取的报复清单中。

朔尔茨周一对媒体表示：“(德国与美国）我们是亲密的盟友，在应对当前危机时，我们以协调一致的方式应对。”他强调，一旦发生危机，俄罗斯将付出“非常高的代价”。

此前他表示，德国准备向波罗的海国家增派军队，作为北约行动的一部分。

与此同时，德国外长贝尔伯克访问基辅，与乌克兰外长库列巴会谈，承诺德国将支持乌克兰，应对俄罗斯可能发动的攻击。

贝尔伯克与库列巴在会谈后举行记者会强调，没有人能够损害两国之间的关系。贝尔伯克重申，德国愿意付出高昂的经济代价来遏制莫斯科的行动。

乌克兰一直批评德国拒绝供应防御武器，并认为如果俄方发动攻击，德国不愿意放弃连接俄德两国的北溪2号天然气管道。库列巴表示，在武器问题上，双方进行了坦率对话，既找到共通点，也找到解决办法。他将等待德国的行动。

另外，为应对俄乌紧张局势，德国防长兰布雷希特周一宣布，将增派350名士兵到立陶宛，以加强对北约在东部的军事部署。

另据报道，美国总统拜登针对乌克兰危机，上周下令增派部队前往北约组织东翼，周一有两架美军军机降落一座波兰机场，预期稍晚会有更多军机抵达，载运增援的大批美军。

路透社报导，俄罗斯已在乌克兰边界附近部署超过10万部队，西方指控俄罗斯计划入侵乌克兰，俄罗斯予以否认。拜登上周下令近3000名美军前赴东欧，保护北约东翼，应对俄国可能对乌克兰发动的攻击。

预定将有约1700名美军部署在波兰，主要来自驻守美国布拉格堡（Fort Bragg）的82空降师，同时1000名驻德国部队也将东移前往罗马尼亚。