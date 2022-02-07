美国呼吁中国采取“具体行动” 兑现第一阶段贸易协议采购承诺

美国官员周一呼吁中国采取“具体行动”兑现承诺，根据前总统特朗普签署的“第一阶段”贸易协议，中国会在2020年和2021年额外购买2,000亿美元美国商品和服务。

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路透社消息，这些官员表示，"美国正在对中国失去耐心"，中国在最近几个月里“没有显示出真正的迹象”表明该国将弥补2021年底到期的第一阶段贸易协议下两年采购承诺的缺口。

这些评论是在美国政府即将发布全年贸易数据的前一天发表的。分析师预计这些数据将显示，中国在增加购买美国农产品和制成品、能源和服务的承诺方面存在巨大缺口。

根据彼得森国际经济研究所高级研究员Chad Bown汇编的贸易数据，截至去年11月，中国只实现了约60%的购买目标。

美国总统拜登表示，该贸易协议没有解决中国国家主导型经济的核心问题，但美国官员已向中国政府施压，要求其履行已签署的协议。

消息称，其中一位美国官员说，“由于我们继承了这项协议，我们与(中华人民共和国)就其购买承诺未兑现的部分进行了接触，既为美国农民、牧场主和制造商争取利益，也给中国机会履行其承诺。但我们的耐心正在消磨殆尽”。

这位官员补充说，中国继续就这一问题与美国官员接触，但华盛顿正在寻求“具体行动”，而不是“为谈而谈”。

美国官员表示他们将继续向中国施压，要求其表现出就购买承诺达成协议的“认真意图”，但也承认该协议的框架没有给他们提供多少手段来执行购买承诺。

无论谈判结果如何，美国官员称将继续解决中国国家主导型经济的核心问题，同时通过市场多元化以及与盟友和伙伴合作来提高美国的竞争力。

美国副贸易代表比安奇(Sarah Bianchi)表示，中国未能履行于2021年底到期的两年期“第一阶段”贸易协议中的承诺，目前正在与中国就此事进行讨论。

中国驻华盛顿大使馆的一名发言人上周表示，尽管面临疫情冲击，全球经济衰退和供应链中断问题，中国一直努力实施第一阶段贸易协议。