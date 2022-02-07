马克龙与普京会谈称："必须加紧行动以避免局势恶化"

周一到访莫斯科与俄罗斯总统普京展开会谈的法国总统马克龙表示，"必须加紧行动以避免局势恶化"；普京则对法国在此问题上进行的努力"表示赞赏"。法新社并援引白宫消息称，马克龙在与普京会晤前，与美国总统拜登通了电话。

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法新社报道，美国白宫周一宣称，法国总统马克龙在前往莫斯科会晤俄罗斯总统普京前，于周日与美国总统拜登通了电话。

马克龙周一前往莫斯科，并在克里姆林宫与俄罗斯总统普京举行会晤。马克龙是自去年12月乌克兰紧张局势升级以来，第一位在莫斯科会晤俄罗斯总统普京的西方国家领导人。法新社报道，在克里姆林宫客厅，马克龙与普京对坐在一张很长的白色桌子两旁，相隔几米的距离。马克龙对普京表示：“目前我们这一地区处于非常危急的局势中，这需要我们承担极大的责任。”

马克龙说，此行是为了解决欧洲目前的危急局势，并防止战争，希望会谈能够向缓和局势的方向前进，会致力为俄罗斯及欧洲寻求共同答案。马克龙表示：“通过协商谈判我们可以朝缓和局势的方向迈进"。马克龙表示希望“避免战争”，“为各方寻求建立信任、稳定。”

马克龙在会前说，对会谈"理性乐观"，不期望短期内解决危机，但他准备认真对待俄罗斯的"安全担忧"，但马克龙向普京表示，法国与欧洲和美国盟友“协调”立场，都拒绝俄罗斯关于北约停止扩张的要求。

马克龙周二将前往基辅会见乌克兰总统泽连斯基。

据路透社的报道，马克龙在抵达莫斯科不久后向媒体表示，"我有理由乐观，但我不相信奇迹会自动发生。"马克龙在启程飞往俄罗斯前曾指出，"俄罗斯目前的地理目标显然不是乌克兰，而是要弄清楚与北约还有欧盟的相处规则"。

俄罗斯方面则似乎不指望一次会面就解决问题。克宫发言人佩斯克夫（Dmitry Peskov）表示，"最近都没有关于俄罗斯安全保证的新消息，跟我们对谈的西方国家不太愿意提起这话题。"他也称，西方国家之间有关俄罗斯即将攻打乌克兰的"流言"反而甚嚣尘上。佩斯克夫表示，俄罗斯知道马克龙是来调解局势的，但"情势太复杂了，不能期望一次会面就有决定性的突破。"