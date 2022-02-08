乌克兰危机：马克龙称当务之急是避免战争 呼吁与俄罗斯展开对话

法国总统马克龙结束针对乌克兰危机在莫斯科及基辅之间进行的外交斡旋，马克龙周二晚间在柏林会晤德国及波兰领导人后表示，在乌克兰危机中当务之急是避免在欧洲爆发一场战争。 他呼吁与俄罗斯展开对话，"这是使乌克兰实现和平的唯一途径"。美国白宫证实，美国总统拜登将再次与马克龙通电话会谈。

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法新社报道，马克龙在先后出访俄罗斯及乌克兰，分别会晤普京及泽连斯基之后，于周二傍晚抵达柏林，与从华盛顿访问归来的德国总理朔尔茨和波兰总统杜达进行会谈。马克龙在会谈后与朔尔茨及杜达联合举行的记者会上表示，我们将共同努力，寻求于俄罗斯建立高标准对话的途径，马克龙称，重新展开对话是使乌克兰和平成为可能的唯一途径。

马克龙在记者会上强调，在乌克兰危机中当务之急避免在欧洲爆发一场战争。 马克龙说， “正如我所说的，我们可以避免战争，这是我们今天的基本任务，我认为我们将会实现这一目标”。马克龙透露，未来几天将启动“诺曼底模式”的四方会谈 (法、德、乌克兰、俄罗斯）。

德国总理朔尔茨表示，在维护欧洲和平的目标下，德、法及波兰三国将紧密团结在一起。朔尔茨说，维系和平需要透过外交途径，需要传达明确的信息，以及"联合行动"的共同愿望。

出席记者会的波兰总统杜达表示，俄罗斯与西方在乌克兰问题上的冲突有避免再次升级的可能，欧洲应通过共同努力，“避免战争”。

此前，担任欧盟轮值主席法国总统马克龙结束与俄罗斯总统普京会晤后，转往乌克兰首都基辅，会晤乌克兰总统泽连斯基。马克龙在会后表示，明斯克协议是解决乌克兰东部冲突、实现和平的唯一途径。马克龙引述普京和泽连斯基都表示，致力于履行协议，基于双方的表态，法国认为可以推进双方的和平谈判。

马克龙相信，一连两天的对话有助稳定局势，但解决危机可能需要几个月。马克龙在随后的记者会上表示，他已经从乌克兰和俄罗斯获得了遵守这些协议的“双重承诺”，并表示相信“具体切实可行的解决方案”可以摆脱危机升级。不过，马克龙警告， “我们不能低估正在经历的紧张局势，我们无法在几个小时的讨论中就解决这场危机”。

最新消息，美国白宫证实，美国总统拜登将再次与马克龙通电话会谈。